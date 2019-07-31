Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklenen kılavuz nihayet ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel alımı için yayımladığı tercih kılavuzda hangi adayların hangi pozisyonlara nasıl başvuracağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunuyor. Kılavuzda ayrıca nitelik kodları ile ilgili detaylar da var. İşte Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımına dair detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - ÖSYM KPSS 2019/4

ÖSYM'nin yaptığı duyuruda Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuruların 7 - 21 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar şöyle:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

PERSONEL ALIMI MÜLAKATSIZ OLACAK

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre kadro dağılımı şöyle olacak: "İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek"

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.