Batman'da vücudunda çıkan yaralar ve sivilceler üzerine 15 aylık Mervan Karapçin hastaneye götürüldü. Küçük çocuğa kanser teşhisi konuldu.

Bulut Kutlu'nun haberine göre; Sağlık Bakanlığı görevlileri, Minik Mervan'ın babasını arayıp, tüm sağlık giderlerini karşılama sözü verdi. Mervan ve ailesini Ankara’ya aldıran Sağlık Bakanlığı ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Ankara Sami Ulu Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görecek olan küçük Mervan’dan alınacak sonuçlardan sonra kemik iliği alınacak. Baba Cengiz Karapçin, doktorların Mervan için ümitli konuştuğunu ve minik çocuğun sağlığına kavuşacağı bilgisini verdiklerini söyledi.

Baba Cengiz Karapçin, “Sağlık Bakanlığı konaklama ve tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bizi ağırladı. İnşallah oğlum kurtulur. Ümit var. Doktorlar iyileşecek diyor. Sağlık Bakanlığı bize yardımcı oldu. Bu konuda minnettarız. İnşallah çocuğumuz sağlığına kavuşacak” diye konuştu.