Sağlık Bakanlığı'nın Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi'nden 10 bin 536 kişi yararlandı

REKLAM advertisement1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ESİM hizmetinden haberdar olanların sayısının az olduğunu belirterek şunları kaydetti: "ESİM, sağlık hizmetine, özellikle acil olanlarına başvurma, sağlık hizmeti alma süreçlerinde işitme ve konuşma engelinin dezavantajını minimuma indiriyor. Örneğin, eşi de kendisi gibi işitme engelli bir hastamız, ESİM sayesinde gecenin 3'ünde ambulans çağırdı ve hastanede geçirdiği saatlerde de özel eğitimli personelimizden uzaktan erişimle durumu hakkında bilgi aldı."

"YETERİNCE BİLİNMİYOR"

ESİM'in, bu hizmetten yararlanabilecekler arasında yeterince bilinmediğine dikkati çeken Koca, şu ifadeleri kullandı: "Bu hizmetten geçen yıl 10 bin 536 kişi yararlanmış durumda. Oysa yaklaşık 900 bin insanımız hiç duymuyor. Bu sayıya az duyan ya da konuşma bozukluğu olanlar da eklenebilir. ESİM Projesi, işitme ve konuşma engellilerin, özellikle acil bir sağlık sorununda 112'ye ulaşamıyor olmaları veya hastanede muayene olurken, doktorla iletişim kurmakta yaşadıkları zorlukları aşmak için hayata geçirilmiş olup şimdi yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'ndayız. Bu haftayı biraz da ESİM hizmetini çevremize tanıtma haftası olarak görelim."