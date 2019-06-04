04 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık BakanlığıRamazan Bayramı'nda şeker tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Bakanlık; hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar ile taze meyvelerin tüketilmesini önerdi. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan yazı şöyle:
Bayram ziyaretlerinde tatlı ikramı geleneklerimizdendir.
Bayramlaşmalarda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri (baklava, börek vb.) gibi gıdalar, enerji içeriği yüksek gıdalardır ve kan şekerini hızla yükseltirler.
Ramazan’da gün içinde besin tüketmemeye alışmışken birden bire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesi, sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır. Aynı gün içinde birden çok ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak ikramlarda porsiyonlar küçük, çeşitler mümkün olduğunca az tutulmalıdır.
Gün içinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, reçel vb. tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır.
Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf, az şekerli limonata gibi içecekler tercih edilebilir.
Dünya Sağlık Örgütü, gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında, gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerlerin ve çay şekerinden alınan enerjinin; sağlıklı bireylerde günlük enerji miktarının %10’unu geçmemesini tavsiye etmektedir.
Öte yandan diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidirler.
Sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileklerimizle...
T.C. Sağlık Bakanlığı
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