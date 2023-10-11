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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"

        Bakan Koca: Meme kanseri tüm kanserler arasında yüzde 11.7’lik oranla ilk sıraya yükselmiş durumda

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadınlar arasında en sık görülen meme kanserinin tüm kanserler arasında yüzde 11.7'lik oranla ilk sıraya yükseldiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:12
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        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından meme kanserine yönelik açıklamalarda bulundu. Paylaşımında meme kanserinin tüm kanser türleri arasında yüzde 11.7’lik oranla ilk sıraya yükseldiğini belirten Koca, meme kanseri taramalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        ERKEN TEŞHİSTE TEDAVİ DAHA BAŞARILI

        Koca, meme kanserinin geçmişte ileri evrede teşhis edilebildiğini, günümüzde ise bakanlık tarafından yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebildiğini belirterek, “Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta, hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış ve bu tarama programlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Verilen hizmetler ücretsizdir” ifadelerini kullandı.

        MEME KANSERİNDEN KORUYAN ÖNERİLER

        Meme kanserine karşı korunma yöntemlerine de değinen Bakan Koca, “Tüm kanserlere karşı olduğu gibi sebze ve meyve açısından yeterli, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların dengeli tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltabilmektedir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğu için annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir. Meme kanserine karşı yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilir olan faktörler büyük rol oynamaktadır. Bunlar arasında obezlik, hiç doğum yapmamak, menopoz sonrası iki yıldan uzun süreyle hormon ilacı kullanmak da bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

        MUAYENE 20 YAŞINDA BAŞLAMALI

        Meme kanserinde en sık görülen belirtinin ağrısız, zamanla büyüyen bir kitle hissedilmesi olduğunu dile getiren Koca, “20 yaşından başlayarak her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmektedir. 40-69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi bir yakınmaları yoksa bile her iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır. Bu mamografi taraması ücretsizdir” ifadelerini kullandı.

        Meme kanserinin ileri dönemlere dek belirti vermeme ihtimali olduğunun altını çizen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erken dönemde teşhis, tedavide başarı oranını artırmaktadır. Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılıklarına ulaşarak oldukça etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır."

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        #bakan koca
        #meme kanseri
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