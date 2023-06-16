Depremzedenin davetini geri çevirmedi

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Depremin ilk günlerinden itibaren depremin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’ı yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha kente geldi.

DEPREMZEDEDEN BAKAN KOCA'YA İKRAM

Cuma namazını Altınözü ilçesi Mısırlı Cami’nde kılan Bakan Koca, çıkışta kendisini bekleyen bir kadının çay içme davetini geri çevirmedi.

ÇAY VE BİBERLİ EKMEK ZİYAFETİ

Kapıda bekleyen Fatma Kocaoğ, "Hoş geldiniz bakanım, çay içmeye davet ediyorum, evimizi yakın. Ama ben çayı hazırladım. Bir bardak çayımızı için” sözleri üzerine davete icabet etti. Depremzede Kocaoğ’un tepside getirdiği çayı davetlilere dağıtan Bakan Koca’ya biberli ekmek de ikram edildi. Bakan koca vatandaşların taleplerini aldı, sorunlarını dinledi. Bakan Koca ardından Altınözü Devlet Hastanesi bahçesinde kurulu olan sahra hastanesini ziyaret ederek hastalarla bir araya geldi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bakan Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden ve kısa süre içinde açılması planlanan 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesindeki çalışmaları yerinde inceledi.