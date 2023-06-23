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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatili boyunca, 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı

Giriş: 23.06.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev başında
DHA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca acil sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev başında. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında acil durumlara en kısa sürede müdahale etmek amacıyla helikopter ve acil yardım ambulanslarımızla, UMKE timlerimiz ve motorize ekiplerimizle biz görev başındayız. Kaza riskine karşı lütfen dikkatli olun. İyi bayramlar" dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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