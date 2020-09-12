Diyarbakır'da gördüğü tedavi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Görevlisi Muharrem Tunç, yoğun bakımda geçirdiği sıkıntılı süreci hafızasından silemiyor.
DÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi Tunç (55),hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan testin pozitif çıkması üzerine evde 5 gün ilaç tedavisi uyguladı.
Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Tunç, pandemi hastanesine dönüştürülen DÜ Kalp Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gördü.
Hastalığı yenmeyi başaran Tunç, taburcu edilmeden önce yaşadığı korku dolu günleri klinik serviste anlattı.
Tunç, kronik rahatsızlığı bulunmamasına rağmen hastalığı sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.
Virüsün yakınlarıyla yaptığı sabah kahvaltısı esnasında bulaştığını tahmin ettiğini dile getiren Tunç, bu nedenle hijyen ve sosyal izolasyona çok dikkat edilmesi gerektiğini anladığını belirtti.
Tunç, tedavide 18 günü geride bıraktığını kaydederek, "Yoğun bakımdayken gözümün önünden tüm hayatım geçti. Çok bilinçliydim, dikkatliydim. Dışarıda son derece dikkat ediyordum, hijyen kurallarına, mesafeye, maske takmaya. Hatta toplu yerlere gidince çift maske takıyordum ama buna rağmen oldu. Bir akrabadan dolayı virüse yakalandım. Yarın buradan çıktığımda daha çok önlem alacağım ki bir daha yakalanmayayım" dedi.
"NEFES ALAMAYINCA HAYATIN BİR ANLAMI YOK"
"İnsanın gözü kulağı, eli, ayağı olmasa hayat sürüyor ama ciğerleri olmayınca, nefes almayınca dünya daralıyor. Ne yapacağınızı bilemez hale geliyorsunuz. İnsan nefes almayınca hayatın bir anlamı yok" diyen Tunç, şöyle konuştu: "Yoğun bakımda Allah'a sığındım. O zor anda tek çare Rabb'ime sığınmaktı. Manevi olarak orada nefes aldım. Sonuçta çok zor bir süreç. Ne olur bu duruma düşmeden elinizden geleni yapın. Yanımda, yakınımda ölenler oldu. Sağımda solumda entübe olup ölen hastaların son anlarını gördüm, korkunçtu. Allah bir daha ne bana ne de başkasına göstermesin."
Tunç, kişinin kendisinin yanı sıra yakınlarını da bu virüsten koruması gerektiğine işaret ederek, böyle düşünülmesi halinde toplum sağlığına katkıda bulunulacağını vurguladı.
"Diğer insanları da kendimiz gibi düşünmek zorundayız." ifadesini kullanan Tunç, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları çağrısında bulundu.
Tunç, "Herkesin tekrar ettiği, hayat kurtaran o üç kural mesafe, hijyen ve maske, bütün mesele bu. Bencil olmamak lazım. Anlayan için bu çok basit" şeklinde konuştu.
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