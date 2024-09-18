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        Haberler Gündem Güncel Sağanakta dere ve nehir buluştu! | Son dakika haberleri

        Sağanakta dere ve nehir buluştu!

        Artvin'de şiddetli yağış sonrası taşan dereler Çoruh Nehri'yle buluştu. O anların görüntüsü şaşkınlığa yol açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:43
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        Sağanakta dere ve nehir buluştu!
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        Artvin'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Borçka ilçesinde taşan dere Çoruh Nehri'yle buluştu. Buluşma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İKİ AYRI RENK DİKKAT ÇEKTİ

        Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

        Borçka ilçesinde ise sel sularıyla çamur rengi alan İçkale Deresi havza boyu ilerleyerek Çoruh nehriyle buluştu.

        Çoruh nehri ve İçkale deresi renk tonlarındaki farklılık bölgede yaşayanlar tarafından kayıt altına alındı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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        #haberler
        #ARTVİN
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