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        Haberler Gündem Hava Durumu Sağanağa dikkat: Meteoroloji 3 bölge için saat verdi, hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı! - Son dakika hava durumu haberleri

        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Marmara'nın doğusuyla Ege'nin batısı ve Akdeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Ege Denizi'nde, yarın sabah saatlerinden itibaren hızı 90 km'yi bulacağı vurgulanan fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı. Öte yandan Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:49
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        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

        GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK

        AA'da yer alan habere göre gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

        1000 METRE ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR

        Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

        AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

        ALACABEL MEVKİİ İÇİN KAR UYARISI

        Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

        EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

        DHA'da yer alan habere göre öte yandan, Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, öğle saatlerinde ise tamamında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin beklendiğini belirtti.

        HIZI 90 KM'Yİ BULACAK UYARISI

        DHA'da yer alan habere göre fırtınanın etkisini arttırarak, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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        DİKKATLİ OLUN UYARISI

        Çatı uçması, olası kazalar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.

        YARIN BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL

        AA'da yer alan habere göre Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

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