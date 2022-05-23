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Safiye Soyman'dan şaşırtan 'aldatma' açıklaması! - Magazin haber

Safiye Soyman'dan şaşırtan 'aldatma' açıklaması!

Derya Tuna'nın, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence." sözleri tartışma konusu olmuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Safiye Soyman, konuyla ilgili şaşırtan ifadeler kullandı

23.05.2022 - 08:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Safiye Soyman, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Konserleri için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen Soyman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • "HER ŞEY KADINLARDA BİTİYOR"

    Muhabirler, Safiye Soyman'a, Derya Tuna’nın “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp, bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.” sözlerini hatırlattı.

    Soyman, “Derya doğru söylemiş. Hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor, doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez... Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir. Göz bakışları... Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor.” dedi.

  • Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının, "İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey’in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair... Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey’e tepkiniz ne olurdu?" sorusunu da yanıtladı.

  • "GÖZÜNÜZE SOKUYORSA 'YALLAH!' DEYİN"

    Safiye Soyman “Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için... Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey’de görsem iş adamı kendisi, 'İş için' derim ama yine de işkillenirim... Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey’den şüphelenirim, kızarım... İrem’in yaptığı doğru. Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım, ona dedektif de tutarım ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam. Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman, 'Haydi yallah!' deyin." şeklinde konuştu.

  • "BENİM FAİK'İM YAPMAZ"

    Soyman, gazetecilerin, "Gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz?" sorusuna ise, "Tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok yapan da vardır. Kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz. 'Her erkek yapar' derken eşlerine tapanları eleyelim. Ama benim Faik’im yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin Faik ağabeyi... Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, 'Benimle işin yok. Haydi yallah!' der, bırakırım." cevabını verdi.

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