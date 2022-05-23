"HER ŞEY KADINLARDA BİTİYOR"

Muhabirler, Safiye Soyman'a, Derya Tuna’nın “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp, bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.” sözlerini hatırlattı.

Soyman, “Derya doğru söylemiş. Hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor, doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez... Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir. Göz bakışları... Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor.” dedi.