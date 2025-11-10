Habertürk
        Şafak vakti operasyon! | Son dakika haberleri

        Şafak vakti operasyon!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Esnafın kabusu haline gelen 2 ayda 5 iş yeri kurşunlayan suç örgütü çökertildi. Özel harekat polislerinin düzenlediği şafak operasyonuyla 2'si 18 yaşından küçük 5 saldırgan kıskıvrak yakalandı.

        Giriş: 10.11.2025 - 22:36 Güncelleme: 10.11.2025 - 22:36
        Şafak vakti operasyon!
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Esnafın kabusu haline gelen 2 ayda 5 iş yeri kurşunlayan suç örgütü çökertildi.

        Özel harekat polislerinin düzenlediği şafak operasyonuyla 2'si 18 yaşından küçük 5 saldırgan kıskıvrak yakalandı.

