Şafak Sezer, Serdar Ortaç'ın Instagram yayınına konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren sohbette kahkahalar da eksik olmadı.
Başrolünde yer aldığı filmler hakkında konuşan 49 yaşındaki komedyen, 'Kutsal Damacana' hakkında dikkat çeken bir itirafta da bulundu.
"BİR DAHA ONLARLA ÇALIŞMAM"
Sezer, filmdeki rol arkadaşları Ersin Korkut ve Büşra Pekin ile ilgili, "Bir daha onlarla çalışmam" diyerek şu açıklamayı yaptı:
İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey, Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!
"HAYATLARI BOYUNCA EN GÜZEL HEDİYE VERİLDİ"
Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım.
"BÜŞRA BU FİLMLE ŞÖHRET OLDU"
Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' demişti.
2007 senesinde vizyona giren filmin ilk serisi, 627 bin 855 kişiyi sinema salonlarına çekerken, toplam 4 milyon 514 bin 747 TL hasılat elde etmişti.
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