"BİR DAHA ONLARLA ÇALIŞMAM"

Sezer, filmdeki rol arkadaşları Ersin Korkut ve Büşra Pekin ile ilgili, "Bir daha onlarla çalışmam" diyerek şu açıklamayı yaptı:

İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey, Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!