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Azeri bir dostu ile alışveriş yapmaya çıkan Şafak Sezer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hayatının yolunda gittiğini belirten ünlü komedyen, yeni bir tiyatro oyunu hazırladığını söyleyerek, "Büyük sürpriz yakında. Tam olarak açıklamayayım ama tek kişilik bir oyun hazırlıyorum, şimdide onun provasından geliyoruz. Güzel bir proje olacak." dedi. Daha fazla detay vermekten kaçınan Şafak Sezer, arkadaşı ile alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.