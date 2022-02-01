Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreni dün memleketi Rize'de yapıldı ve ünlü isim son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi Benan Kocadereli de acılı gününde aileyi yalnız bırakmadı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli, cenaze töreninin ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşım da yaptı. Bu gelişmenin ardından Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında, ne zaman boşandı ve mesleği nedir konularıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.





BENAN KOCADERELİ KİMDİR? ESKİ EŞİ İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Kocadereli, cenaze töreninin ardından Instagram hesabından hüzünlü bir paylaşım yaptı. Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında, ne zaman boşandı ve çocukları var mı konularıyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, çocukları var mı ve ne zaman boşandılar?

İşte, Benan Kocadereli'nin biyografisi