Yoğuşma ile saf su şu şekilde elde edilir;

Bir tencerenin içerisine pişirme teli koyun,

Tencereyi yarısına kadar suyla doldurun

Su kaynamaya başlayınca pişirme telinin üzerine cam bir kase koyun,

Tencerenin kapağını ters olarak kapatın

Kapağın iç kısmına buz koyun bu sayede kapak soğur ve yoğuşma hızlanır.

Yoğuşmanın etkisiyle kapağın ters yüzeyinde oluşan damlacıklar cam kasenin içerisine dolar ve bu sayede saf su elde edilir.