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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sadece para politikası gözyaşı ile yangın söndürmek gibi - İş-Yaşam Haberleri

        Sadece para politikası gözyaşı ile yangın söndürmek gibi

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan oldu. Başta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri politikası olmak üzere global ekonomik gelişmelerin petrol fiyatındaki düşüş ve Euro/dolar paritesinin yükselmesi gibi olumlu etkileri olsa da Türkiye'nin lehine olmadığını belirten Doğan, bu duruma eklenen iç siyasi gelişmelerin tüm olumlu gelişmeleri altüst ettiğini kaydediyor. Doğan, borsa açısından şu anda tünelin ucunda bir ışık da görünmediğini kabul edilebilecek ilk olumlu sinyalin yabancı yatırımcıların tahvil alımları olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:43
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        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan oldu. Başta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri politikası olmak üzere global ekonomik gelişmelerin petrol fiyatındaki düşüş ve Euro/dolar paritesinin yükselmesi gibi olumlu etkileri olsa da Türkiye'nin lehine olmadığını belirten Doğan, bu duruma eklenen iç siyasi gelişmelerin tüm olumlu gelişmeleri altüst ettiğini kaydediyor. Doğan, borsa açısından şu anda tünelin ucunda bir ışık da görünmediğini kabul edilebilecek ilk olumlu sinyalin yabancı yatırımcıların tahvil alımları olabileceğini söyledi.

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        İŞLER DÜZELECEK DİYEN TAHVİL ALSIN

        Faizin geldiği noktanın Merkez Bankası'nın yılsonu ve gelecek yıl sonu enflasyon hedefi dikkate alındığında enflasyonu ikiye katladığını anlatan Doğan, bu nedenle Türkiye'de işlerin düzeyeceğini düşünenlerin hiç düşünmeden tahvil yatırımı yapmalarının mantıklı olabileceğini kaydediyor. Ancak yüksek faize rağmen yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmediğini aksine dövize talebin de devam ettiğini dile getiren Doğan, Merkez Bankası'nın döviz ve enflasyonda bozulma yaşanmaması için elinden geleni yaptığını belirtti.

        SAVUNMA SANAYİ, HİZMET VE SİGORTA AYRIŞABİLİR

        Borsada mart ayı sonrasında terse dönen ekonomik beklentiler nedeniyle çok umutlu olmadığını hem ekonomi hem sermaye piyasalarında iyileşme için siyasilerin ortamı yumuşatmasının gerekliliğini kaydeden Doğan, borsada şirket değerlerinin ucuz olmasına rağmen olumlu bir hikaye yaratılmadan ve bu yüksek faiz ortamında borsa şirketlerinin değer kazanmalarının beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Doğan buna rağmen savunma sanayi, perakende, hizmet ile sağlık ve sigorta sektörlerinin bu durumdan ayrışabileceğini anlattı.

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        #Borsa İstanbul
        #Donald Trump
        #Ekrem İmamoğlu
        #savunma sanayi
        #FAİZ
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