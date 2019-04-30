Sadece hibrit motor ile satılacaklar

Japon üretici Toyota, Türkiye'ye iki yeni hibrit model getirdi. Bu kapsamda, markanın e-segment sedan modeli Camry ile kompakt SUV üyesi RAV4, bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, 2011'den beri Türkiye'de satışa sunulmayan Camry ve 5'inci nesline kavuşan RAV4, artık sadece hibrit motor seçeneği ile alınabilecek.

Toyota'nın atttığı bu adım, markanın en çok satılan modeli Corolla'nın bile dizeli bırakmasından sonra çok şaşırtıcı olmasa bile, kuşkusuz Türkiye'de satılan hibrit otomobil sayısının yukarı çıkmasında etkili olacaktır.

Bu noktada, iki yeni Japon'un kaputunun altındaki teknolojiden bahsetmekte fayda var.

HACİMLERİ AYNI, GÜÇLERİ 4 BEYGİR FARKLI

Satışa sunulmalarından bir gün önce İstanbul Park pistinde deneyimleme fırsatı bulduğumuz iki yeni Toyota da, gücünü 2.5 litrelik hibrit motordan alıyor.

Söz konusu motor Camry'ye 218 beygir güç sağlarken, RAV4'e ise 222 beygir güç sağlıyor. İki otomobilin altapı benzerliği bununla sınırlı kalmıyor.

Markadan yapılan açkıklamaya göre, her iki otomobilde TNGA ismi verilen Toyota'nın yeni küresel platformu üzerine inşa edilmiş durumda.

İlk kez Corolla'da karşımıza çıkan bu platform sayesinde, otomobillerin ağırlık merkezinin aşağı çekilerek yol tutuşa katkı sağlandığı ifade ediliyor. Bu konuya birazdan ayrıntılı bir şekilde değineceğiz, ama önce teknik özelliklerden devam edelim.

Camry'de yer alan ünite, fabrika verilerine göre 4.3 litre tüketim değeri sunarken, otomobili 8.3 saniye içinde 0'dan 100 km/s hıza çıkartıyor.

RAV4'ün 4 beygir daha güçlü motoru ise, Japon SUV'un yine fabrika verisine göre 100 kilometrede 4.5 litre yakıt tüketimesini sağlıyor. RAV4'ün 0-100 km/s değeri ise 8.1 saniye olarak açıklanıyor.

RAV4’te elden geçirildiği kaydedilen hibrit sistemin, yenilenen bataryalar ile yüzde 11 daha hafiflediği bildirilirken, şanzıman kaybının da yerini aldığı modele göre yüzde 25 oranında azaldığı verilen bilgiler arasında.

Toyota yetkililerinin verdiği bilgiye göre, RAV4'ün elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi olan 'AWD-i', mekanik AWD sistemlere göre daha hafif ve kompakt boyutta üretiliyor. Aracın, bu sayede yakıt ekonomisi sağladığı ve kaygan koşullarda da daha iyi bir çekişi beraberinde getirdiği bildiriliyor.

PİST KULLANIMINDA SIKINTI YAŞATMIYOR

Gelelim sürüş özelliklerine.

Camry ile, İstanbul Park'ın bol virajlı pistinde birkaç tur atma şansımız oldu. Bu süre içerisinde otomobilin yüksek hızlarda kabin içine yol, rüzgar ve lastik sesini sınıf ortalamalarında aldığını gözlemledik, ki bu hiç fena değil!

Otomobilin 2.5 litrelik motoru ilk kalkışta çok seri bir yapı sergilerken, viraj içinden hızlı çıkmak istediğinizde ise gaz tepkilerinize biraz gecikmeli olarak cevap verebiliyor.

Fakat, günlük hayatta pistteki gibi tur zamanı tutmayacağınız için yeterli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.

Camry'nin yol tutuşundan herhangi bir problem bulunmuyor. Virajlarda bir Supra gibi olmasa da, beklediğimizden daha az yana yatan otomobilin, direksiyon sistemi de yolda olup biteni geri bildirme konusunda sıkıntı yaşamıyor.

Camry'yi ile İstanbul Park pistinde virajlara saatte 120 kilometre hızla girerek yukarıdaki deneyimleri el ettiğimizi belirtelim ve otomobilin iç mekanına geçelim.

TASARIMI LEXUS'U ANDIRIYOR

Camry'nin 2011'den bu yana Türkiye'de olmadığını söylemiştik. Bu noktada otomobili yerini aldığı model ile canlı olarak karşılaştırma imkanımızın olması söz konusu değil.

Fakat, 1982 yılından beri yollarda olan Camry'nin dış tasarımının Lexus ilk kez bu kadar yaklaştığını söylemek mümkün.

Aynı durum tasarım anlamında olmasa bile kalite hissiyatı olarak iç mekanda da devam ediyor. Deri ve ahşap malzemelerin bolca kullanıldığı kokpitte, elinizi attığınız her yerde yumuşak plastik yada deri kaplama ile karşılaşıyorsunuz.

Camry'nin en büyük süprizi ise arka koltuklarında sizi karşılıyor. Bu sınıfta pek alışık olmadığımız bir özellik olarak, arka sıradaki yolculara kol doyama üzerindeki dokunmatik ekrandan klima ve koltukların sırtlık eğimini ayarlayama imkanı sunuluyor.

Öte yandan, arka koltuk yolcularına özel sunulan donanımlar arasında güneş perdeleri de yer alıyor. Bu da, kuşkusuz otomobilin kalite hissine ve makam otomobili imajına olumlu katkı sağlıyor.

SÜSPANSİYON YOL DIŞINDA DA KONFOR SUNUYOR

Bizim RAV4 hakkında edindiğimiz ilk izlenime gelince...

Toyota'nın yeni SUV modelini asfalttan çok, yol dışında kullanma fırsatı bulduk. İstanbul Park'ın içinde yer alan off-road parkurunda kullandığımız RAV4, her şeyden önce tasarımı ile bambaşka bir otomobil olmuş durumda.

Aynı durum otomobilin iç mekanında da kendini gösteriyor. Bir önceki RAV4, arazi SUV'undan çok bir MPV'ye yakın tasarım özellikleri sunarken, yeni RAV4 ise Toyota'nın Kuzey Amerika pazarına yönelik geliştirdiği arazici modeli 4Runner'a yakın bir duruş sergiliyor.

Otomobil, yol dışında ilerlerken bile yumuşak ayarlı süspansiyonu ile kabin içindeki konfordan çok çalmıyor. Derin çukurlar ile karşılaşıldığında da süspansiyonda herhangi bir vuruntu sesi ve hissiyatı oluşmuyor.

Yokuş iniş asistanı bulunmayan RAV4'ü, dik rampa çıkış ve inişlerinde de deneyimledik. Patinaj yapmadan yüksek eğimlere tırmanan otomobil, inişlerde ise yolun görünmediği kısımlarda ön kamerası ile aracın önünde olup bitenler hakkında bilgi veriyor.

Toyota'nın yeni SUV'sinin iç mekanından da bahsedelim. Dik konumlandırılan kokpitin üst kısımlarında kulanılan deri kaplamalar ve yumuş plastikler kalite hissini artırmış durumda.

Corolla'da yer verilen dijital gösterge ekranı ile multimedya ekranı RAV4'te de kendine yer bulurken, kullanımlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Fakat, kamera görüntülerinin çözünürlüğünün bazı rakiplerinden geri kaldığını gözlemledik.

Yine Corolla'da gördüğümüz kablosuz telefon şarjı ünitesi vites konsolunun önünde yer alırken, eşya gözü anlamında da bolca yer sunuluyor.

RAV4'ün bir diğer önemli yeniliği de, dikiz aynasının istenildiğinde aracın arkasındaki kameranın görüntüsünü yanısıtması olarak öne çıkıyor.

Yetkililer bu özelliğin, özellikle bagajın aşırı yüklü olduğu durumlarda, arka camın görüşe imkan tanımamasının yaratabileceği olumsuzlukların önüne geçebilmek için geliştirildiğini belirtiyor.

RAV4'ün arka diz mesafesi de iyileştirilmeye gidilen bir diğer alan olmuş. Sırt eğimi ayarlanabilen arka koltukların diz mesafesinin artırıldığı ilk bakışta fark ediliyor. Bu sırada oturanlara iki ayrı güç çıkışı sunulması da hoş bir ayrıntı olmuş.

5'inci nesil RAV4 hakkında eleştirdiğimiz kısım ise, test aracına özel bir durum olup olmadığını bilmediğimiz, ön yolcu koltuğununda yükseklik ayarına yer verilmemesi oldu. Günümüzde artık b-segment otomobillerde bile sunulan bu donanımın, RAV4'te neden yer almadığına anlam veremedik!

'TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR'

Toyota'nın iki yeni modelinin tanıtımını yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, daha önce 2020 yılına kadar tüm ürün gamında hibrit motor sunmayı hedeflediklerini, fakat bu hedefe 2019 yılında ulaştıklarını vurguladı.

Sektörde hibritlerin her geçen gün daha çok öne çıktığını kaydeden Bozkurt, "Önümüzdeki 20 yıl hibritlerin çağı olacak. Hacmi büyüyen motorların da çevreci olabildiği bir döneme giriyoruz" dedi.

Otomotiv pazarında yaşanan daralmaya da değinen Bozkurt, "Sektördeki sorunları ötelemeden, hayata devam ediyoruz. Geçmiş dönemlerde de sektör zor zamanlar yaşadı, sonrasında ise suların durulduğunu gördük. Tünelin ucunda bir ışık olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız" ifadesini kullandı.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yıl sonu pazar tahmini ile ilgili olarak ise, "2019'da pazarın 375 bin adet seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz. Fakat, faizler düşer ve vergi teşvikleri devam ederse, satışlar ivme kazanır" diye konuştu.

Sonuç olarak, Toyota'nın iki yeni modeli de, ait olduğu sınıfların karakteristik özelliklerini bir önceki nesillerine göre daha çok hissettiriyor.

RAV4, kullanıcılarının asfalt dışında da ilerlemelerine artık daha çok olanak verecek bir yapıya kavuşurken, Camry'nin ise tasarımı ve kokpit kalitesi ile Toyota'nın premium markası Lexus'tan müşteri çalabilecek hale geldiği görülüyor.

Fakat, Camry'yi pist dışında, RAV4'ü de asfaltta kullanma şansımız olmadığını bir kez daha belirtelim. Dolayısıyla, Toyota'nın yeni sedanının bozuk asfalttaki süpansiyon konforu ve RAV4'ünde yüksek hızlarda sergilediği sürüş özellikleri hakkında bir izlenim elde edemedik.

Bu konuların cevabını ise, önümüzdeki günlerde her iki modelin de ayrıntılı testini gerçekleştirecek yazarımız Fatih Altaylı'nın kaleminden öğrenebilirsiniz.