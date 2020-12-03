Sadakatsiz dizisi bu hafta ertelendi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayımlandı...

SADAKATSİZ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOKTU?

Kanal D, resmi Twitter hesabından "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." notuyla paylaşım yaptı. Sevilen dizi Sadakatsiz'in yönetmeninin korona virüs testinin pozitif çıktığı konuşuluyor.