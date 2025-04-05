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        Haberler Gündem Güncel Sabiha Gökçen'de uçuşlara sis engeli - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlara sis engeli

        İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:37
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        Sabiha Gökçen'de uçuşlara sis engeli
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        İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

        AA'da yer alan habere göre kentte sabahın erken saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava yolu ulaşımı olumsuz etkilendi.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

        Havalimanından planlanan kalkışlar da gecikmeli icra edildi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30'dan sonra normale dönmeye başladı.

        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Şirketin seferlerine ilişkin güncel bilgiler "https://ajet.com/flight-status-list" internet adresinden alınabiliyor.

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