Sabancı Holding 2019 yılının ilk altı ayındaki finansal sonuçlarını açıkladı. Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu.

Holdingin konsolide faaliyet kârı ise, 2019 yılının ilk altı ayında 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding'in toplam varlıkları bu dönemde 2019 yılının ilk altı ayı itibari ile 394 milyar 190 milyon TL'ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 30 milyar 523 milyon TL oldu.

'ENERJİ SATIŞLARI YÜZDE 25 ARTTI'

Elde edilen sonuçları değerlendiren Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, "2019 yılının ilk yarısında risk yönetimine verdiğimiz önem ve nakit odaklı yaklaşımımızla özkaynaklarımızı daha da güçlü hale getirdik. Enerji iş kolumuzda satışlarımızı 2019’un ilk yarısında yüzde 25 büyüttük. Enerjisa Üretim, ağırlıklı hidroelektrik üretiminden kaynaklı olmak üzere, geçen yıla kıyasla operasyonel performansında kaydettiği yüksek ivme ve güçlü finansal pozisyonunun da olumlu etkisiyle net karında önemli artış elde etti" dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Alper, "İkincisi yapılan Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde Enerjisa Üretim’in Aydın ve Çanakkale Bölgeleri'nde kazandığı 500 MW'lık kapasite ile de toplam kapasitemizin 4 bin 107 MW'a ulaşma potansiyelini yakaladık. Bu başarılı sonucun da olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Sabancı Holding CEO’su, holdingin sanayi tarafında ise, Axiom Materials’ı bünyelerine kattıklarını ve böylece Kordsa'yı seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konuma taşıdıklarını kaydetti.

'FABRİKAYA 100 MİLYON LİRALIK EK YATIRIM YAPILDI'

Cenk Alper, "Kordsa kompozit alanındaki satın almalarıyla, global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşürken, Türkiye’deki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yakın zamanda 100 milyon TL yatırım ile İzmit fabrikamızdaki ek polyester iplik hattımızı devreye aldık" dedi.

Bunol satın alması ile Çimento iş kolunda yurtdışı pazarlardaki konumlarını güçlendirdiklerini belirten Cenk Alper, ihracata yönelik faaliyetleri de sürdüreceklerini bildirdi.

Alper, gelecek planları ile ilgili olarak, "Sigorta sektöründe de, etkin fon yönetimi bizi başarılı sonuçlara taşıdı. SabancıDx liderliğinde, şirketlerimiz dijital dönüşüm yol haritamıza uygun olarak çalışmalarını sürdürdü. Önümüzdeki dönemde de, dinamik portföy yönetimi ve teknoloji odağımız doğrultusunda, stratejik hedeflerimizden sapmadan paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.