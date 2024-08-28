Sabancı Holding, dolar cinsi net aktif değerini 3 yılda yaklaşık 2,5 katına çıkardı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, söz konusu dönemde kombine satışlarını 517,9 milyar lira seviyesine yükseltirken, holdingin kombine Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) ise 61,8 milyar liraya ulaştı.

Ana işlerinin korunması ve büyütülmesinin yanında yeni büyüme platformlarında da yatırımlara imza atan Sabancı, bu strateji doğrultusunda net aktif değerini (NAD) yukarı çekmeyi sürdürdü.

2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla, holdingin dolar cinsinden net aktif değeri 11 milyar doları aştı. 2021 yılının ikinci çeyreğinde 4,37 milyar dolarlık net aktif değere sahip Sabancı Holding, böylece küresel ve yerel ölçekte faaliyet ortamını zorlaştıran tüm gelişmelere rağmen net aktif değerini son 3 yılda yaklaşık 2,5 katına yükseltmeyi başardı.

REKLAM Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 2022 yılında duyurdukları yatırım stratejisiyle tutarlı bir planla yola devam ettiklerinin altını çizerek, "Bu dönemde, hem organik hem de inorganik büyümemizi hızlandırmak için yatırımlarımızı yaklaşık ikiye katlarken, ‘yeni ekonomi’ olarak ifade ettiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital alanlarında odaklı büyümemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Alper, yatırım kriterlerinde sürdürülebilirliğin yanı sıra müşteri tabanını da uluslararası ölçekte büyütmeyi önceliklendirdiklerini kaydetti.

Bu plan dahilinde, 2022 başından bu yana gerçekleştirdikleri yatırımlarda yeni ekonominin payının yüzde 73 olarak gerçekleştiğini belirten Alper, "Stratejik planımızla uyumlu bir yol haritasını takip ederken, yurt içinde ve yurt dışında Topluluğumuza yeni yetkinlikler kazandıracak adımları atmayı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu. Alper, Topluluk şirketlerinin de bu plan dahilinde önemli adımlar attığını ifade etti. Enerjisa Enerji'nin, Türkiye'nin enerji dönüşümüne sunduğu katkıları 2024'ün ilk yarısında da sürdürdüğünü ve enerji altyapısına 1,3 milyar lira yatırım yaptığını aktaran Alper, "Mevcut santrallerde kapasite artırım yatırımlarını hayata geçirirken, yeni enerji üretim projelerini de bünyesine katmayı sürdüren Enerjisa Üretim, son olarak Aydos RES'in sahibi olan şirketlerin hisselerinin tamamını da devraldı. Böylece Enerjisa Üretim'in 9 ayrı santralindeki toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 417 MW'a, tüm tesislerindeki toplam kurulu gücü ise 3 bin 813 MW'a ulaştı." bilgisini verdi.

REKLAM Alper, Enerjisa Üretim'in, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 5 bin MW'lık kurulu güce ve yüzde 60 yenilenebilir enerji payına ulaşarak, elektrik üretiminde Türkiye'nin lider özel sektör oyuncusu konumunu güçlendireceğini kaydetti. Holding organizasyonunda gerçekleştirdikleri değişikliklerle, malzeme teknolojileri ve mobilite çözümleri alanlarında çok daha odaklı bir büyüme stratejisi uyguladıklarını belirten Alper, şu ifadeleri kullandı: "Bu iki alanda da sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin en iyi örneklerini ortaya koyan şirketlerimizle bir yandan bizleri 'Topluluk Vaadimize' ulaştıracak adımlar atarken bir yandan da 'Dünya'nın Sabancı'sı' vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, malzeme teknolojileri vizyonunu yapı malzemeleri iş koluna taşıyan Çimsa, kendi alanında Avrupa’nın ve Birleşik Krallık coğrafyasının önde gelen şirketlerinden İrlanda merkezli Mannok Holdings DAC hisselerinin yüzde 94,7'sini satın almak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşmanın tamamlanmasıyla Çimsa, son 3 yıl içerisinde, İspanya ve ABD’nin ardından yapı malzemeleri alanındaki üçüncü küresel yatırımını da hayata geçirmiş olacak. Bir yandan teknoloji yatırımlarını da sürdüren Çimsa, İspanya’daki Bunol Fabrikası'nda kullandığı hidrojen teknolojisiyle, beyaz klinkerde yüzde 30 olan alternatif yakıt oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı başardı. Bir lastik firmasından bir mobilite şirketine dönüşümünü hızlandıran Brisa, yerli NextGen teknolojisi ile geliştirdiği, Türkiye'nin elektrikli ve hibrit araçlarla da uyumlu ilk yerli lastiği Lassa REVOLA'yı da bu dönemde pazara sundu. Diğer bir mobilite çözümleri şirketimiz Temsa, ülkemizdeki hafif kamyon pazarının elektrikli dönüşümüne öncülük edecek elektrikli Fuso eCanter ile 40 yıllık Fuso-Temsa işbirliğini taçlandırdı."

"BEYİN GÖÇÜNÜ, BEYİN GÜCÜNE ÇEVİRECEK BİR SEFERBERLİK ATEŞİ YAKIYORUZ" Dijital iş kolunda odaklarını artırırken, stratejik sektörlerde yatırımlarını da sürdürdüklerini vurgulayan Cenk Alper, "Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz anlaşmayla, 2015 yılından bu yana hem Türkiye’ye hem de dünyaya hizmet sunan Bulutistan'ın (ICT Bulut Bilişim AŞ) yüzde 65'ini temsil eden paylarını satın aldık ve böylece şirket sermayesindeki toplam etkin ortaklık payımızı yüzde 75,5 seviyesine yükselttik. Akbank, 2024'ün ilk yarısında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 182 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 461 milyar lira seviyesine çıkardı. Finansal Hizmetler Grubumuz bünyesinde, Ağustos 2022'de kurduğumuz Sabancı Ageas Sağlık Sigorta AŞ, markalaşma sürecini tamamladı ve yoluna artık Medisa ismiyle devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sistemlerini faal hale getiren Medisa, Türkiye'nin bulut tabanlı, yeni nesil teknolojilerle geliştirilen ilk sigortacılık uygulamasını hayata geçirerek, sağlık ekosistemine farklı bir müşteri deneyimi anlayışı getirecek." açıklamasında bulundu.

Geçen dönemde başlattıkları "Sabancı Gençlik Seferberliği"yle "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Ulu Önder Atatürk'ün izinde Türkiye'yi yeni bir sosyal girişim modeli ile tanıştırmak için harekete geçtiklerini de hatırlatan Alper, "Yaklaşık 3 aylık süreçte, projeye gelen 6 bini aşkın başvuru, hepimiz için çok önemli bir mesaj. Bu mesajı Türkiye’nin, Türk iş dünyasının çok iyi okuması, anlaması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda, bu proje dahilinde, ilk 'Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezi'ni de açmış olacağız. Bu projeyle, Sabancılı sorumluluğuyla hareket ederek, beyin göçünü beyin gücüne çevirecek bir seferberlik ateşi yakıyoruz." ifadelerini kullandı.