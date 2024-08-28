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        Haberler Gündem Güncel Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı

        İstanbul Silivri'de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:03
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        • 1

          İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri’de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi.

          Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler, MASAK'tan da destek aldı.

        • 2

          MASAK tarafından yapılan incelemelerde 2021-2024 yılları arasında dernek yöneticilerinin bağış toplamaya başladığı, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğunu belirlendi.

        • 3

          MASAK'ın hazırladığı rapora göre bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye pozisyonundaki kişilerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi.

        • 4

          Şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla aklamaya çalışıldığı da belirlendi.

        • 5

          5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

          Polis ekipleri derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen kozmetik firması sahibinin de aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

          Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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