Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eski futbolcu Mesut Özil Üsküdar'da cami temizledi -Magazin haberleri

        Mesut Özil cami temizledi

        Geçtiğimiz yıl futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, Üsküdar'da bir camiyi temizlerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          Mesut Özil...
          Dünyanın sayılı futbol kulüplerinde forma giydi. Birçok başarıya imza attı.
          Schalke, Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir...
          Almanya milli takımıyla dünya kupasını havaya kaldırdı....

        • 3

          Geçtiğimiz yıl, 35 yaşındayken futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, artık boş zamanlarını yardım işlerine daha çok ayırmaya başladı.

        • 4

          Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi.

          Mesut Özil, namaz kıldıktan sonra önce halıları süpürdü ve toz aldı.

        • 5

          Üsküdar'da Sahil Yolu'nda Şemsi Paşa Külliyesi içerisinde bulunan Şemsi Ahmed Paşa Cami, 1580 yılında Şemsi Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.

          Fotoğraflar: X

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Ünlü tenisçi Naomi Osaka'nın Tinkerbell stili!
        Ünlü tenisçi Naomi Osaka'nın Tinkerbell stili!
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Habertürk Anasayfa