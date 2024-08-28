Mesut Özil cami temizledi
Geçtiğimiz yıl futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, Üsküdar'da bir camiyi temizlerken görüntülendi
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Mesut Özil...
Dünyanın sayılı futbol kulüplerinde forma giydi. Birçok başarıya imza attı.
Schalke, Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir...
Almanya milli takımıyla dünya kupasını havaya kaldırdı....
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Geçtiğimiz yıl, 35 yaşındayken futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, artık boş zamanlarını yardım işlerine daha çok ayırmaya başladı.
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Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi.
Mesut Özil, namaz kıldıktan sonra önce halıları süpürdü ve toz aldı.
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Üsküdar'da Sahil Yolu'nda Şemsi Paşa Külliyesi içerisinde bulunan Şemsi Ahmed Paşa Cami, 1580 yılında Şemsi Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
Fotoğraflar: X