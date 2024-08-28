Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'School bus' ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti

        Türk gezgin 'school bus' ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti

        Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan 'school bus'ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yazılımcı ve yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Mert, dört yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirmek için hurda halinde aldığı okul otobüsünü karavana dönüştürerek ikinci hayali tarihi İpek Yolu rotasını izleyerek Nepal'e ulaşmak için hazırlıklara başladı.

        • 2

          Hazırlıklarını tamamlayan Mert, 2023 yılının Mart ayında bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta, en fazla 80 kilometre hıza ulaşabilen 10 ton ağırlığındaki karavanıyla Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaşıp ardından memleketi Samsun'a döndü.

        • 3

          Üç ay süren yolculukta yaklaşık 25 bin kilometre yol kateden Mert, arkadaşıyla tarihi İpek Yolu'nu geçmeye karar verdiklerinde karavanın Amerikan tarzı bir araç olduğu için İran'dan geçerken sıkıntı yaşayabilecekleri konusunda uyarıldıklarını söyledi.

        • 4

          İran'dan sorunsuz şekilde geçerek Pakistan'a oradan da Afganistan üzerinden Hindistan'a ulaştıklarını bildiren Mert, "Hindistan'dan da yaklaşık 2 bin kilometre sonra Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaşabildik.

        • 5

          1960'lı yıllarda buraya (İpek Yolu) turizm seferleri düzenleniyordu ve savaşlardan dolayı yapılamıyordu. Ben de hem çocukluk hayalim olarak 'school bus'la bu İpek Yolu rotası turizmini canlandırmak istedim ve bunu bir şekilde başarabildim" dedi.

        • 6

          Hindistan'da bir festivalin içinden geçtiklerini, bu sırada herkesin kendilerini alkışladığını, maceralı bir yolculuk olduğunu anlatan Mert, şunları dile getirdi:

        • 7

          "Aracımızın bozulmasıyla alakalı birkaç problem yaşadık. Hindistan'da şarj dinamosu yandı, bu konuyla alakalı arabayı iterek çalıştırmak için 15 kişi gerekiyordu. Hindistan'ın kalabalığından dolayı buna bir şekilde ulaşabiliyorduk.

        • 8

          Pakistan'da çölde Taliban'dan bizi korumak için devlet eskortlar bağladı bize şehirden şehre ulaşmak için. Kum fırtınalarına girdik, önümüzü göremedik, eskortları kaçırdık, onlar bizi buldular, biz onları sonra tekrardan kaybettik."

        • 9

          "PAKİSTAN'DA TÜRK VE MÜSLÜMAN OLDUĞUMUZU SÖYLEDİĞİMİZ ZAMAN ELİMİZİ CEBİMİZE ATTIRMADILAR"

          Mert, gittikleri yerlerde misafirperverlikle karşılandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        • 10

          "Çölde su pompası kırıldı ve tornacı bulmak zorunda kaldık. Delhi'de ustalarla şarj dinamosunu çözüp ve onarmaya çalıştık, birkaç gün sürdü ama tamir ettirebildik. Dönüşte de bir şekilde sorunları idare ederek ülkeye varabildik.

        • 11

          Pakistan'da Türk ve Müslüman olduğumuzu söylediğimiz zaman elimizi cebimize attırmadılar hatta depomuzu doldurdular. Bizim karavanda konaklamamızı istemiyorlar, kendi evlerini açtılar bize. 'Siz buraya kadar geldiniz, sizi biz ağırlayacağız' dediler. Hindistan'a gittik, illa tapınaklara götürmek istediler bizi."

        • 12

          Pek çok anı biriktirdiklerini söyleyen Mert, 'school bus'la ilk uzun yolculuğunu yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

        • 13
        • 14
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Habertürk Anasayfa