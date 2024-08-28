1960'lı yıllarda buraya (İpek Yolu) turizm seferleri düzenleniyordu ve savaşlardan dolayı yapılamıyordu. Ben de hem çocukluk hayalim olarak 'school bus'la bu İpek Yolu rotası turizmini canlandırmak istedim ve bunu bir şekilde başarabildim" dedi.