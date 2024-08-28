Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakim karşısına çıkacak

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında 24 Ağustos'ta gözaltına alınmasının ardından Paris'te hakim önüne çıkacağı bildirildi.

AFP'nin haberine göre, yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un önümüzdeki saatlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Durov hakkındaki kararın ise bugün açıklanması öngörülüyor.

Durov'ın Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Fransız makamlardan yapılan açıklamada finansal ve siber suçlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Durov'un siyasi bir motivasyonla değil; adli vakalar nedeniyle gözaltına alındığını açıklamıştı. Macron, "Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da özgürlükler, vatandaşların korunması ve temel haklarına saygı gösterilmesi amacıyla yasalar çerçevesinde korunur." demişti.

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RUSYA'DAN FRANSA'YA TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Durov'un geçen hafta Fransa'da gözaltına alınmasına değindi.

Zaharova, "Fransa yönetimi, ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili uluslararası normları kaba şekilde çiğnedi. Paris yetkilileri, basın ve bilgiye eşit şekilde ulaşma konularında hassas olduklarını söylediklerinde iki yüzlülük gösteriyor. Belirttikleri ideallerin tam tersini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.