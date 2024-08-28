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        Haberler Dünya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakim karşısına çıkacak | Dış Haberler

        Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakim karşısına çıkacak

        Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen ve Azerbaycan'dan Fransa'ya geldiği sırada gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Paris'te hakim karşısına çıkacak. Rusya'dan konu hakkında yapılan açıklamada "Fransa, ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili uluslararası normları çiğnedi" ifadeleri kullanıldı. Fransız polisi, Telegram'ın kurucusu Durov'un finansal ve siber suçlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:23
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        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
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        Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında 24 Ağustos'ta gözaltına alınmasının ardından Paris'te hakim önüne çıkacağı bildirildi.

        AFP'nin haberine göre, yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un önümüzdeki saatlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Durov hakkındaki kararın ise bugün açıklanması öngörülüyor.

        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
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        Durov'ın Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Fransız makamlardan yapılan açıklamada finansal ve siber suçlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Durov'un siyasi bir motivasyonla değil; adli vakalar nedeniyle gözaltına alındığını açıklamıştı. Macron, "Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da özgürlükler, vatandaşların korunması ve temel haklarına saygı gösterilmesi amacıyla yasalar çerçevesinde korunur." demişti.

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        RUSYA'DAN FRANSA'YA TEPKİ

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Durov'un geçen hafta Fransa'da gözaltına alınmasına değindi.

        Zaharova, "Fransa yönetimi, ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili uluslararası normları kaba şekilde çiğnedi. Paris yetkilileri, basın ve bilgiye eşit şekilde ulaşma konularında hassas olduklarını söylediklerinde iki yüzlülük gösteriyor. Belirttikleri ideallerin tam tersini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Zaharova, uluslararası normların çiğnenmesine çok sayıda kişinin tepki gösterdiğine dikkati çekerek, "Neoliberal elitler ise sessizliğini koruyor. Bu durumda uluslararası kurumların, ifade ve bilgi özgürlüğü ile ilgili misyonlarını yerine getirmesi, Fransız yetkililerin eylemlerini kınaması gerekiyor." dedi.

        Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, Durov'a erişimin sağlanması için Fransa makamlarına başvuruda bulunduğunu anımsatan Zaharova, Fransa'nın buna yanıt vermediğini söyledi.

        DUROV'UN GÖZALTI SÜRECİ

        Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alındı.

        Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Durov'u gözaltı süresini uzatma kararı almıştı.

        Rusya, Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota verdi. Telegram da kurucusu Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

        Telegram'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir." ifadelerine yer verilmişti

        PAVEL DUROV KİMDİR?

        Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.

        Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

        Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

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        #Pavel Durov
        #telegram
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