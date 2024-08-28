Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!

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Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da yönetim saat 18.00'de olağanüstü toplanacak.

Young Boys'a yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılılarda yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı.

Yapılacak olan toplantı daha önceden planlanan ve takvimde olan bir toplantı idi. Ancak dün yaşanan mağlubiyetten sonra Galatasaray yönetiminin olağanüstü toplantı karar aldığı öğrenildi. Yöneticilerden Ali Yüce istifasını divan kuruluna sunduğu, ancak vazgeçmesi için bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

'KARABORSA BİLET' AÇIKLAMASI İSTİFA GETİRDİ Yapılacak olan toplantıda Yüce'nin bu kararını bildirmesi bekleniyor. Farklı istifa talepleri de olabileceği ve görüşmede bu konuların masaya yatırılacağı belirtildi. Galatasaray'ın dünkü 'karaborsa bilet' açıklamasının Young Boys maçının hemen öncesinde yapılmasının, Ali Yüce'nin istifasında başrol oynadığı öğrenildi.