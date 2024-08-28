ERTELEME DÜĞMESİNE BASMAK

Sabahları erteleme düğmesine basmak, yeterince uyumadığınızı gösterebilir. Gece geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin uyanmak için mücadele etme ve bunun yerine birkaç dakika daha uyumak için dönme olasılığı daha yüksektir. Yine de en önemli çıkarım, yapılan çalışmaların erteleme düğmesine basmanın sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermesidir; bu yüzden erteleyin!