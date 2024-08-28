Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu

        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde caminin temel kazısı sırasında tarihi kemer ve tünel bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki ikinci depremde yıkılan Maarif Cami'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

        Temel kazı çalışmasının devam ettiği bölgede, tarihi kesme taşlara rastlandı.

        TARİHİ OLDUĞU ANLAŞILDI

        İhbar üzerine bölgede inceleme ve kazı yapan uzman ekip, tarihi olduğu değerlendirilen kemer kalıntısı ve tünel girişine ulaştı.

        Horasan harcı kullanılarak yapıldığı değerlendirilen kemerin olduğu noktadaki inşaat çalışmaları durduruldu.

        HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILACAK

        Ekinözü Kaymakamlığı ve Elbistan Müze Müdürlüğünce yapının incelenmesi ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ilçeye uzman ekip göndererek sahada inceleme yapacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        #tarihi kemer ve tünel
        #caminin temel kazısı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa