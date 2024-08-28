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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı | Son dakika haberleri

        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Yağış öncesi bazı ilçelerde gökyüzünü kara bulutlar kaplarken yağışın başlamasıyla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı, alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar meydana geldi. Yağışların saat 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:10
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        • 1

          Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

        • 2

          Kentte sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

        • 3

          Yağış öncesi boğazı karabulutlar kapladı.

        • 4

          Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

        • 5

          Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler, bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

          Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.

        • 6

          Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        • 7

          ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

          Sağanak yüzünden kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

        • 8

          Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.

        • 9

          Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.

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          İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.

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          Bayrampaşa'da Maltepe köprüsünün altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı.

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          Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi.

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          İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.

        • 14

          AĞAÇ DEVRİLDİ

          Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

        • 15

          Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.

        • 16

          ATAŞEHİR'DE SAĞANAK SONRASI CADDELER GÖLE DÖNDÜ

          Sağanak ile birlikte Ataşehir'de de su taşkınları ve su basmaları meydana geldi.

        • 17

          Sağanak yağış sonrası, Barbaros Mahallesi Mor Menekşe Sokak taşan su nedeniyle trafiğe kapandı.

        • 18

          İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri rögar temizliği yaparak biriken suyu tahliye etti.

          Oluşan taşkın sebebiyle cadde üzerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

        • 19

          HAVA ULAŞIMI AKSADI

          Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.

        • 20

          Şiddetli yağmur ve elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

        • 21

          Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

        • 22

          Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

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        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
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