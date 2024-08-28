İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından megakentte sağanak yağış başladı.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte yağışların saat 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor.