Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, Premier League ekibi Brighton & Hove Albion'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Kadıoğlu, İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion ile 2028 yılına kadar bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Kadıoğlu’nun 30 milyon Euro karşılığında Brighton’a transfer olduğunu resmen açıkladı. Bu rakam, Fenerbahçe tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler, son yıllardaki önemli transfer kazançlarından birine daha imza attı. Fenerbahçe; Ferdi, Arda, Elif, Vedat Muriqi ve Kim'in transferinden önemli bir gelir elde etti.

İşte o transferler: