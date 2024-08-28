Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
Son yıllarda gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olarak sarı-lacivertlilerin kasasına ciddi bir gelir sağladı. Fenerbahçe; başkan Ali Koç'un 6 yıllık görev süresinde Eljif, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Allahyar ve Altay transferlerinden yaklaşık 111 milyon Euro kâr etti; bonservis geliri olarak ise 185 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. İşte detaylar
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Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, Premier League ekibi Brighton & Hove Albion'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Kadıoğlu, İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion ile 2028 yılına kadar bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Kadıoğlu’nun 30 milyon Euro karşılığında Brighton’a transfer olduğunu resmen açıkladı. Bu rakam, Fenerbahçe tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler, son yıllardaki önemli transfer kazançlarından birine daha imza attı. Fenerbahçe; Ferdi, Arda, Elif, Vedat Muriqi ve Kim'in transferinden önemli bir gelir elde etti.
İşte o transferler:
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ELJİF ELMAS
2017-18 sezonunda Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer edilen Eljif Elmas, 2019'da İtalyan ekibi Napoli'ye 17,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı. Makedonyalı oyuncunun transferinden ise Fenerbahçe'nin kasasına 17 milyon 520 bin Euro girdi.
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VEDAT MURIQI
Fenerbahçe bir yıl sonra ise bu kez Vedat Muriqi'nin transferinde büyük bir kazanç elde etti. 2019'da Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Kosovalı oyuncu, 21 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, bu transferden tam 15.4 milyon Euro kâr etti.
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KİM MIN-JAE
Vitor Pereira'nın adeta Fenerbahçe'ye hediye ettiği Kim Min-jae, Napoli ile sözleşme imzalarken Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu. Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Güney Koreli savunma oyucusu, 19 milyon Euro'ya Çizme ekibine imza attı. Fenerbahçe bu transferden ise 16 milyon Euro kazanç sağladı.
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ARDA GÜLER
Dünya devlerini adeta transfer savaşına sokan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süperstarı Real Madrid'in yolunu tuttu. 18/19 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından; Samandıra'ya gelen (2,5 milyon Euro) Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine imza attı. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe bu transferden de 17,5 milyon Euro kâr etti.
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FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe, Kadıoğlu'nu 6 yıl önce Hollanda takımı NEC Nijmegen'den 1,4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Ve sarı-lacivertliler, Ferdi'nin 30 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu. Bonservis ücreti bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'dan 35 milyon Euro'ya yükselebilir... Fenerbahçe bu transferden (1.4 milyon Euro bonservis + %10 sonraki satıştan pay (3 milyon Euro) + 500 bin Euro yetiştirme bedeli) yaklaşık 25.1 milyon Euro gelir elde etti.
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DİĞER TRANSFERLER
Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai transferinden (3.86 > 12.30) 8.4 milyon Euro, Manchester United'a imza atan Altay Bayındır'dan (1,5 > 5) ise 3.5 milyon kazanç sağlandı. Öte yandan Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı (4.25 milyon Euro) Bruma, 6.5 milyon Euro karşılığında Braga'ya imza attı. Bir diğer isim ise Allahyar Sayyadmanesh... 753 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar, 4.5 milyon Euro karşılığında Hull City'ye gitti. Mame Thiam'ın Kayserispor'a transferinden ise 1,5 milyon Euro kazanç sağlandı.
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111 MİLYON EURO KÂR
Fenerbahçe, bu transferler için toplam 26 milyon 543 bin Euro bonservis bedeli öderken, bu oyuncuların satışından kasaya toplam 137 milyon 500 bin Euro girdi. 110 milyon 957 bin Euro transfer kazancı sağlamış oldu.
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185 MİLYON EURO'LUK OYUNCU SATIŞI
Öte yandan Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30 milyon Euro, Arda Güler'i ise Real Madrid'e 20 milyon Euro karşılığında gönderen sarı-lacivertliler; Ali Koç'un görev sürecinde yaklaşık 185 milyon Euro'luk transfer satışı gerçekleştirdi. İşte o transferler:
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- Ferdi Kadıoğlu ---> Brighton / 30 milyon €
- Vedat Muriqi ---> Lazio / 21 milyon €
- Arda Güler ---> Real Madrid / 20 milyon €
- Min-jae Kim ---> Napoli / 19 milyon €
- Eljif Elmas ---> Napoli / 17,7 milyon €
- Attila Szalai ---> Hoffenheim / 12.30 milyon €
- Josef de Souza ---> Al-Ahli / 12 milyon €
- Giuliano ---> Al-Nassr / 10.50 milyon €
- Bruma ---> Braga / 6.50 milyon €
- Diego Rossi ---> Columbus / 6 milyon €
- Altay Bayındır ---> Manchester United / 5 milyon €
- Jailson ---> DL Pro / 4.50 milyon €
- Allahyar Sayyadmanesh ---> Hull / 4.50 milyon €
- Berisha ---> Augsburg / 4.00 milyon €
- Ozan Tufan ---> Hull / 3.00 milyon €
- Tisserand ---> Al-Ettifaq / 3.00 milyon €
- Fernandao ---> Al-Wehda / 2.55 milyon €
- Michael Frey ---> Royal Antwerp / 2.00 milyon €
- Mame Thiam ---> Kayserispor / 1.50 milyon €
* Rakamlar transfermarkt verilerinden alınmıştır.