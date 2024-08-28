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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan transfer müjdesi! - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:03
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos'ta (yarın) Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Hollandalı teknik adam, Lugano maçı ve Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinin yanı sıra transfer çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

          İşte o sözler:

        • 3

          "Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. İkinci iç saha maçımız olacak. Önemli bir mücadele olacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim; bir görevimiz var o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız."

        • 4

          ''11'DE FARKLILIKLAR GÖREBİLİRİZ''

          "Yarınki maç farklı ve farklı bir yaklaşım olacak. İlk 11'i şu an verme niyetim yok. Yarın göreceğiz bunu. Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre farklı bir yaklaşım olacak. İyi sonuç almak istiyoruz. Geçen hafta sonuç daha iyi ya da daha kötü olabilirdi. Kazanacak takımı çıkarmak istiyorum. Muhtemelen bazı farklılıklar görebiliriz."

        • 5

          ''KATILAN OYUNCULARDAN MEMNUNUM''

          "Benim buradaki ilk sezonum. Tabii ki oyuncularımızın oynamak istediği şekilde oynamasını istiyorum. Var olan güçlerimizden faydalanmak istiyorum. Katılan oyunculardan memnunum. Şu ana kadar işler skor anlamında iyi gidiyor. Sezona Süper Kupa ile harika başladık. Lige ikide iki ile başladık. Gruplara katılım göstereceğimizden eminim. Pazar günü de sezonun ilk bölümünü en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz. İşler şu an iyi gidiyor, gidişattan memnunum."

        • 6

          ''KOLAY GOLLER YEDİK''

          "Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen hafta oynadığımız maçı da analiz ettik. Kolay goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıydık. Bu konuda gelişim göstereceğiz. Bu konu hakkında geçen haftadan itibaren konuştuk. Gelişmemiz gereken konulardan biri bu. İki maçta 5 gol yedik. Gol atıyoruz evet ama hücumu geliştirirken takım savunmasını da geliştirmeli ve kolay gol yeme sorununa çare bulmalıyız."

        • 7

          ''TRANSFER DAHA BİTMEDİ''

          "Felix'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi bir savunmacı. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Transfer dönemi bitince en önemli olan şey, transfer bitince kadromuzun daha iyi olması. Son birkaç ayda buraya enerji harcadık, kulüpteki herkes... Transfer dönemi bittiğinde yarışmacı bir kadro olması gerekiyor, bunu hedefliyoruz. Transfer bitti diyemem."

        • 8

          ''KISA VADEDE HEDEF GRUPLAR''

          "Finali şu an itibarıyla düşünmüyorum. Kısa vadede hedef Avrupa Ligi grupları. Son haftalarda oynanan maçları görüyoruz, güçlü rakipler var. Hedefimiz gruplar! Avrupa kupaları zordur. Bunlar zor turnuvalar. Her maçta elinizden gelenin en iyisini vermelisiniz. Tüm sezon bunu yaparsanız finale kalabilirsiniz. Şu an gruplara kalmak büyük bir adım. 8 maç olacak önümüzde. Hem oyuncularımız hem kulübümüz için çok önemli, buradan çok şey kazanabiliriz. Zor olacak ama hedefimiz gruplara kalmak."

        • 9

          ''YENİ FORMAT HEYECAN VERİCİ''

          "Avrupa Ligi'nin yeni formatı heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynayacağız. Eskiden 3 iç saha, 3 dış saha maçı oynuyorduk. 8 farklı takıma karşı 8 farklı maç oynayacağız. Daha farklı stadyumlarda oynayacağız. Tek bir grup içinde oynamak heyecan verici. Ben buna olumlu bakıyorum. Maçlar oynandığında daha net göreceğiz ama eski bir futbolcu ve teknik direktör olarak heyecan verici buluyorum."

        • 10

          ''ARA VERMEK UMARIM KÖTÜ ETKİLEMEZ''

          "1 hafta ara vermek umuyorum bizi kötü etkilemez. Pazar günü programımıza aynı şekilde devam ettik, fiziksel çalışmalarımızı yaptık. İyi çalıştık, ritmimizi kaybetmedik. Planımız buydu. Yarın da herkesin yeterince enerjik olduğundan emin olmak istiyoruz."

        • 11

          ''KADRO DERİNLİĞİNİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ''

          "Transfer dönemi bittiğinde en iyi kadroyu oluşturmak, kadro derinliğini oluşturmak istiyoruz. Bizim için uzun bir sezon olacak. Milli aradan ocak ayına kadar çok fazla maç oynayacağız. Bu süreçte tüm kadroyu kullanacağız. Kupa maçları da var. Kupa, geçen sezondan iyi hatıralarımızın olduğu bir turnuva. Bu sezon da kazanmak istiyoruz. Büyük bir kulüpseniz normal sezonunuz bu şekilde olmalı."

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