''KISA VADEDE HEDEF GRUPLAR''

"Finali şu an itibarıyla düşünmüyorum. Kısa vadede hedef Avrupa Ligi grupları. Son haftalarda oynanan maçları görüyoruz, güçlü rakipler var. Hedefimiz gruplar! Avrupa kupaları zordur. Bunlar zor turnuvalar. Her maçta elinizden gelenin en iyisini vermelisiniz. Tüm sezon bunu yaparsanız finale kalabilirsiniz. Şu an gruplara kalmak büyük bir adım. 8 maç olacak önümüzde. Hem oyuncularımız hem kulübümüz için çok önemli, buradan çok şey kazanabiliriz. Zor olacak ama hedefimiz gruplara kalmak."