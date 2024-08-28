Galatasaray-Young Boys yazar yorumları
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi... Play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon Euro'ya yakın geliri de adeta elinin tersiyle itti. Cimbom, tarihinde üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini geçemedi. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların Young Boys karşısındaki performansını kaleme aldı
- 1
Çağatay Çelik (Habertürk):
İlk 45 dakika geride kaldığında Young Boys istediği her şeyi yaparken ilk yarı Galatasaray adına koca bir sıfırdı. İlk sezonundaki kırılma maçlarının hemen hepsinden başarıyla ayrılan, neredeyse her büyük müsabakada sahaya imzasını atan Okan Buruk’un 180 dakikalık planının 150’si sınıfta kaldı. Geçen sezon 107 milyon Euro hak ediş maliyetin altına girerek fizik kalite yerine teknik kaliteye yatırım yapan ve Şampiyonlar Ligi kadrosu kurduğu illüzyonuna kapılan Galatasaray, aynı şeyleri deneyerek çok daha düşük bütçeyle fizik kaliteye yatırım yapan takıma yenildi. 180 dakikanın neredeyse yarım saati dışında varlık gösterilemeyen bu tabloda kaç sorumlu vardır bilinmez ancak Galatasaray turu altın tepside sundu.
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Mehmet Ayan (Habertürk):
Oyun için birçok şey söylenebilir. Hocanın tercihleri derin derin sorgulanabilir. Temel yanılgı, İsviçre takımını küçük gördüğün kadar, kendine dev aynasında bakmak. Bu her takımımız için geçerli. Yapamasalar da oyun planı olan bir ekiple, fizik kalitesi yüksek bir ekiple oynuyorsun. Kura öncesi KÖY TAKIMI muamelesi yapıyorsun. Sonuç ortada. 29 milyon Euro'ya yaptığın iki transferden 60 artı 45 dakika yararlanıyorsun. "6 ay antrenman yapmadan gol kralı oldum" diyen ICARDI'den, sorunlu Kerem'e hiçbir oyuncudan yeterli verimi alamıyorsun... Savunma, takım savunması falan... Gerçekten girmeyelim kalp kırıcı olunur. Zaten bugünden sonra camiada birçok vazo tek tek kırılacak...
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Uğur Meleke (Hürriyet):
Dün Ali Sami Yen’de ilk 45 dakikanın sonunda ikili mücadele istatistikleri şöyleydi: Yerde Galatasaray yüzde 34, Young Boys yüzde 66... Havada Galatasaray yüzde 22, Young Boys yüzde 78... İki ayaklı eşleşmelerin en önemli avantajı, ilk maçta rakibinizi analiz şansı bulmak ve rövanşta aynı hataları tekrar etmemek için çalışmak olmalı. Öyle değil mi? Ancak dün İstanbul’daki ilk yarıyı izleyince aklımda şöyle bir soru işareti oluştu: Galatasaray teknik ekibindeki hiç kimse Bern’deki ilk maçı izlemedi mi? O maçta da Young Boys neredeyse tüm hava toplarını kazanmamış mıydı? Dün ikinci 45’te Okan Buruk tercihleriyle tur biletine yaklaştı. Ancak alamadı. Çünkü ilk 45’teki Okan Buruk’un rakip analizi, seçimleri ve kararları felaketti.
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- 4
Levent Tüzemen (Sabah):
Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir G.Saray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm. Ziyech sahada yok; koşmuyor adam kovalamıyor. Barış'ın bölgesi, Ziyech'in bu laubaliliği yüzünden koridor oldu. Sara, temaslı oyuna girmiyor sadece top ayağındayken oynamaya çalışıyor. Sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Köhn, tüm ikili mücadeleleri kaybettiği gibi orta bile yapamadı. Hem ekonomik hem de sezonun geri kalanı için de final sayılabilecek bir karşılaşmayı kaybeden G.Saray Devler Ligi arefesinde maalesef turu geçemedi ve Avrupa Ligi'ne kaldı.
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Engin Verel (Akşam):
Galatasaray'ın maça rakibi baskı altına alarak başlamasını bekliyorduk. Ama gördük ki rakibi değil, kendilerini baskı altına almışlar. Gereksiz bir stres, telaş, acele ve panik havası. Buna karşılık ne yaptığını bilen, ayağa paslarla çıkan ve her çıktığında yüreğimizi ağzımıza getiren bir Young Boys izledik uzun süre.
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Osman Şenher (Milliyet):
Takım kendi seyircisi önünde neredeyse şut çekmeden ilk yarıyı tamamladı. Burada bunun mutlaka sorumlusu vardır. Transfer yaparak şu anki sorun çözülmez. Florya’da neler oluyor bilemiyorum. Ama futbolcuların rahat olmadığını görüyoruz. Muslera gibi efendi bir kaptan kırmızı kart görüyorsa biraz düşünmek lazım. Bu kötü gidişatı kim durduracak, Okan hoca. Peki her gün futbolcularının transfer haberleri çıkarken, 3-4 futbolcuya ‘seni istemiyorum, kendine takım bul’ denirken, Florya’ya huzur gelir mi? Futbolcular rahat top oynayabilir mi?
Evet, hepimiz çok üzüldük. Cim Bom maddi olarak çok şey kaybetti. Ama bir an önce toparlanıp hiç olmazsa Avrupa Ligi’ne kendisini hazırlamalı.
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- 7
Ömer Üründül (Sabah):
Galatasaray, ilk maçın ilk devresinden çok daha kötü bir ilk yarıyı dün gece sergiledi… Rakip ilk dakikadan itibaren dalga dalga Galatasaray'ın üzerine geldi. Bunun tek nedeni; Okan Buruk'un son derece hatalı ilk 11'iydi. Rakip vasat bir takım da olsa saha içi düzeni olan ve fizik açıdan koşan bir takım. İcardi ve Ziyech fizik açıdan çok güçsüz… Böyle bir durumda bir de Batshuayi ile birlikte çift santrforlu düzenle sahaya çıktığınız zaman sağlıklı bir düzen oturtmanız mümkün olmaz. İki maça baktığımızda Galatasaray kesinlikle turu geçecek futbolu sergileyemedi. Teknik adam hataları buna zemin hazırladı. Young Boys da hak ederek tur kapısını açtı...
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Ahmet Çakar (Sabah):
Gelişi zaten çarşambadan belliydi… Takım motive olamamış, problemli… Üstelik Okan Buruk dün gece hem intihar etti hem de Galatasaray'daki kariyerini üzülerek söylüyorum ama bitirdi… Bu takım böylesine önemli maçlarda kaç kere çift santrfor başlamış? Son 15 dakika dışında Galatasaray oyunda yok. Oyunun yönünü değiştiremiyor, maça tempo veremiyor. Böylesine bir maçta çift santrfor kumarı oynanmamalıydı; fakat bunu da yaptı. Sonuçta; Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde… Ama Muslera en az iki maç yok. Görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk da olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor.
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