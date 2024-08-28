Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Korkunç olayda ağır yaralanan ablaları ise yaşam savaşı veriyor. Cenazede anne Naciye Akkaplan'ın, "Ben hanginize yanayım" feryatları ise yürekleri dağladı. Katliamı işleyen baba Vesim Şimşek'e de 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi
- 1
İzmir'in Bornova ilçesinde babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazeleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.
- 2
AA'da yer alan habere göre anne Naciye Akkaplan cenaze töreninde feryat ederek, "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.
- 3
İlçede 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişinde bulunan Vesim Şimşek'in (45) ağabeyi Kasım Şimşek da (66), "Vesim'in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık" dedi. Uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş (56) da Vesim Şimşek'e 2 ay önce kanser teşhisi konduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.
-
- 4
4 ÇOCUĞUNA KURŞUN YAĞDIRDI
DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde dağlık alandaki zeytinlikte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) evlerine 2 kilometre mesafedeki zeytinliğe getirdi. Ardından yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.
- 5
BİR SÜRE ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞ
Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu, arayıp tekrar bir araya gelmeyi istediği ancak her defasında olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Ayrıca Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca iş yerince tedavisine destek verildiği ifade edildi. Vesim Şimşek'in asıl işinin inşaat ustalığı olduğu da kaydedildi.
- 6
O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken ki fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Çocuklarının köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan 2 gün önce babalarının onlara köfte yemek alıp, eve getirdiği, ardından geriye acı hatıra bırakan o fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi.
-
- 7
EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ
Vesim Şimşek'in ağabeyi evli, 9 çocuk babası inşaat ustası Kasım Şimşek, halen olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Ağabey Şimşek, "Vesim'in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Ancak eşiyle 3 aydır ayrılardı. Eşi, babaevine dönmüştü. Vesim, evine dönmesi için çağırdı ancak eşi dönmeyince herhalde böyle cinnet getirdi. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık" dedi.
- 8
"DUYUNCA KANIMIZ DONDU"
Ölenlerin uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş da ağabeyinin Vesim Şimşek ile olay sabahı yolda karşılaştıklarını belirterek, "Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü saat 06.00 sıralarında işe giderken Vesim'i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca 'İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım' demiş, son kelimeleri bu olmuş. Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. 2 saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu" diye konuştu. Karataş ayrıca Vesim Şimşek'e 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.
- 9
ANNENİN EN ZOR ANI
İHA'nın haberine göre de ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından 4 çocuğundan 3'ü öldürülen ve 11 yaşındaki kızı ağır yaralanan anne Naciye Akkaplan, evlatlarının cenazesinde 'Hanginize yanayım' şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.
-
- 10
Yaşanan vahim olay sonrası hayatını kaybeden 3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.
- 11
Hz. Ömer Camisinde öğle namazınının ardından kılınan cenaze namazı öncesi anne Naciye Akkaplan, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı. Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Çocuklar zaten cennetlik, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı. Öte yandan baba Vesim Şimşek ve kızı Hira Nur'un İzmir'de yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17