İki kez serbest kalmıştı! Ölüme yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı

Kaza 18 Haziran 2024’te Kartal Soğanlık Yeni Mahalle’de meydana geldi. Soğanlık Mezarlığı’nda çalışan 70 yaşındaki Şükrü Çiçekçayır, trafik ışıklarına gelerek yolun karşısına geçmek istedi.

Çiçekçayır, yayaya yeşil ışık yanınca soluna bakarak yolun karşısına geçti fakat ters şeritten hızla gelen bir sürücü otomobiliyle yaşlı adama çarptı. Çiçekçayır, kaza nedeniyle havada metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yaşlı adam yoğun bakımda tedavi altına alındı.

"KÖYE EV YAPTIRMA HAYALİYLE ÇALIŞIYORDU"

Olayda hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Sakine Çiçekçayır, “Sağlığı her şeyi yerindeydi. Burada Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde trafik kazası geçirdi her tarafı kırıldı adamcağızın. 34 gün hastanede yattı, 34 gün sonra vefat etti. Köye ev yaptırma hayaliyle çalışıyordu. Adalet yerini bulsun, bir an önce tutuklansın, cezasını çeksin” şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZDEN ADALET TALEP EDİYORUZ"

Şükrü Çiçekçayır’ın kızı Arzu Kurt çarpan kişinin kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını bile vurgulayarak şöyle devam etti: “Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı söylendi. Bizle ilgilenen olmadı açıkçası. İlgilenilmediği için de acımız kat kat çoğaldı ve biz bu durumdayken babamın o halde olmasına rağmen bunların peşinden koşturmak zorunda kaldık. En ağırı da bu oldu acımızı bile yaşayamadık. Bu insanın bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sağlıklı bir insan bir anda hayatını kaybetti. Köye ev yaptırmak, Hacca gitmek için çalışıyordu. Bunları yapamadı. Devletimizden adalet talep ediyoruz. Serbest gezmeleri çok ağır adalet yerini bulsun lütfen.”