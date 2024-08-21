Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı! | Son dakika haberleri

        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!

        İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Şükrü Çiçekçayır'a, ters yönden gelen otomobil çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybetti. Sürücü 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücüydü. Cinayet gibi kazada bir gün bile tutuklu kalmadı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 21.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza 18 Haziran tarihinde Kartal Soğanlık Yeni Mahalle’de meydana geldi. Soğanlık Mezarlığı’nda çalışan 70 yaşındaki Şükrü Çiçekçayır, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek istedi.

        Fakat ters şeritten hızla gelen bir sürücü otomobiliyle yaşlı adama çarptı. Çiçekçayır, kaza nedeniyle havada metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaşlı adam yoğun bakımda tedaviye alındı.

        SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

        17 yaşındaki sürücü M.A. “Taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 gün sonra Şükrü Çiçekçayır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suç vasfı değişti, sürücü bu kez de “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan yeniden gözaltına alındı, yine serbest bırakıldı. Çiçekçayır ailesi karara tepki gösterdi.

        REKLAM

        KÖYE EV YAPTIRMA HAYALİYLE ÇALIŞIYORDU

        Olayda hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Sakine Çiçekçayır, “Sağlığı her şeyi yerindeydi. Burada Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde trafik kazası geçirdi her tarafı kırıldı adamcağızın. 34 gün hastanede yattı, 34 gün sonra vefat etti. Köye ev yaptırma hayaliyle çalışıyordu. Adalet yerini bulsun, bir an önce tutuklansın, cezasını çeksin” şeklinde konuştu.

        “ACIMIZI YAŞAYAMADIK”

        Şükrü Çiçekçayır’ın kızı Arzu Kurt çarpan kişinin kendilerine geçmiş olsun dileğinde bile bulunmadığını söyledi. Sürücünün adli kontrol şartıyla serbest kaldığını hatırlatarak, “Acımız kat kat çoğaldı ve biz bu durumdayken babamın o halde olmasına rağmen bunların peşinden koşturmak zorunda kaldık. En ağırı da bu oldu acımızı bile yaşayamadık. Bu insanın bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sağlıklı bir insan bir anda hayatını kaybetti. Devletimizden adalet talep ediyoruz” dedi.

        “BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARGILANMALI”

        Sürücünün olay yerinden kaçtığına dikkat çeken Çiçekçayır ailesinin Avukatı Cem Kaya ise, şüphelinin serbest bırakılmasının kamu vicdanını yaraladığını söyledi. Karatün şöyle devam etti: “Ehliyetsiz bir sürücünün herkesin geçebileceği trafiğe kapalı yönde hızlı giderek öldürülmesi bence kastın aşılmasıdır. Bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan dava açılmasını bekliyoruz.”

        Avukat Cem Kaya Karatün kaza sırasında oradan geçen bir taksi şoförünün görgü tanığı olduğunu ve soruşturmanın seyri açısından o taksiciye ulaşmayı beklediklerini söyledi. Avukat Karatün, adaletin tecelli etmesi için taksicinin kendisine ulaşmasını istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şükrü Çiçekçayır
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Habertürk Anasayfa