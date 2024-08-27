Rusya Dış İstihbarat Servisi, Durov'un Telegram'daki hassas bilgileri Batı'yla paylaşmamasını umuyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un uygulamadaki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşmamasını umduğunu ifade etti.

Narışkin, Rus haber ajansı TASS'a, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin konuştu.

Durov'un Telegram'daki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşıp paylaşmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Narışkin, "Bunun olmasına izin vermeyeceğini umuyorum." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’a ciddi suçlamalar yönetildiğini belirterek, "Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Durov’un Rus vatandaşlığına sahip olduğunu belirten Peskov, "Kendisine gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız, ancak burada durum (Durov'un) aynı zamanda bir Fransız vatandaşı olması nedeniyle de karmaşıklaşıyor." diye konuştu.

Peskov, Fransa’nın Durov’a yönelik yönelttiği suçlamaları değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Suçlamalar oldukça ciddi. Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek. Yani bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu mesele hakkında konuşurken dün reddettiği politikanın aynısı olacak."