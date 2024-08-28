Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
İstanbul'da bugün etkili olan kısa süreli sağanak yağış bazı noktalarda su baskınlarına yol açtı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Bugün İstanbul'a gelen yağmurlar Kırım-Odessa-Köstence arasında, Karadeniz'in üstünde dönüp duran yukarı seviye rüzgarları sayesinde gerçekleşti. Gelecek en az 3 gün, muhtemelen 5-6 gün daha buna benzer havalar yaşayacağız. Marmara ve Karadeniz bu sistemin etkisi ile suyla buluşacak, şehirlerde, büyük ve alt yapısı uygun olmayan ilçelerde gelecek günlerde de su baskınları yaşarız. Hazırlıklı ve tedbirli olmakta yarar var" ifadelerini kullandı
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Türkiye’de daha sık şehir selleri gördüğümüz, su baskınları yaşadığımız döneme girdik.
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Bugün İstanbul’a gelen yağmurlar Kırım-Odessa-Köstence arasında, Karadeniz’in üstünde dönüp duran yukarı seviye rüzgarları sayesinde gerçekleşti.
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Meteorolojik olarak Karadeniz üstünde hapsolan bir siklonik yapı (Saat yönünün tersine dönen burgaç), Marmara’ya ve Batı-Orta Karadeniz’e yağış bulutlarını parti parti yolluyor.
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Bulutlar kara üzerinde ilerlerken yerden gelen ısınma etkisiyle epey yükseliyor, konveksiyonun gücüne bağlı olarak bulutun tepe yüksekliği 10-12 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor.
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Bu durum şiddetli sağanak, dolu ve rüzgar hamleleri ile kısa süreli yıkıcı fırtınalar oluşturuyor.
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Gelecek en az 3 gün, muhtemelen 5-6 gün daha buna benzer havalar yaşayacağız.
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Marmara ve Karadeniz bu sistemin etkisi ile suyla buluşacak, şehirlerde, büyük ve alt yapısı uygun olmayan ilçelerde gelecek günlerde de su baskınları yaşarız.
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Vatandaşların hava durumu uyarılarını güvenilir kaynaklardan yakından takip etmesinde yarar var.
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Fakat burada her haber kaynağının doğru bilgi aktarmadığını, etkileşimin tatlı, gerçeklerin ise farklı olduğunu hatırlayalım.
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Kuzeyde bunlar olurken güneyde Akdeniz, Ege’nin iç kesimleri ve cuma gününden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kuvvetli yağışlı alana girecek.
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Hafta sonu gelirken Ordu-Trabzon-Artvin arasında uzun süreli ve taşkınlara yol açabilecek yağışlar söz konusu.
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Hava sıcaklıkları yağmurlu saatlerde 25-26°C’lere inse de, yağmur sonrası hızlı buharlaşma bize hala yaz mevsiminde olduğumuzu hatırlatıyor.
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Buharlaşan su yeniden atmosfere katılırken, rüzgarlar zayıfladığında hava bunaltıcı oluyor. İstanbul’da ve Bursa’da bu durum bir hafta kadar sürebilir.
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Ankara yağışların biraz uzağında kalıyor, başkentte lokal olarak ve özellikle kuzey ilçelerde yağış görebiliriz.
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Cuma ve cumartesi günleri öğle saatleri Ankara’da bir miktar yağabilir. Hava sıcaklıkları ise gündüz 26-27°C, gece 15-16°C kaydediliyor.
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Yağmurların özellikle Terkos (Durugöl) üstüne denk gelenleri bugün İstanbul’un suyuna su kattı.
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Barajlarda bir miktar iyileşme oldu, kabaca bir tahminde bulunulursa (Baraj çevresine düşen yağmur miktarı göze alınarak) İstanbul’da dün ve bugün düşen yağmur, 4 ya da 5 günlük suyumuzu getirmiş olabilir.
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Riskli yağışlar içeren haftayı en azından can kayıpsız atlatabilmek gerek.
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Alt geçitler, daha önce bir dere, akarsu, çay kenarı olan mahalleler bu hafta zemin katlarında su baskınları görebilir.
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Hazırlıklı ve tedbirli olmakta yarar var.
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