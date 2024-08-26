Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı: Macron'dan açıklama

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Telegram'ın kurucusu olan Durov'ın Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Fransız makamlardan ilk açıklama geldi.

Reuters, polislere dayandırdığı haberinde hem Rus hem Fransız vatandaşı olan Durov'un finansal ve siber suçlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Durov'un hala gözaltında olduğunu belirten polis yetkilisi, hem dolandırıcılık hem siber suçlar bürosu tarafından soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bir açıklama yaparak, Durov'un siyasi bir motivasyonla değil; adli vakalar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

"Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da özgürlükler, vatandaşların korunması ve temel haklarına saygı gösterilmesi amacıyla yasalar çerçevesinde korunur." Durov'un gözaltına alınışı Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alındı. Kremlin'den 'Durov' açıklaması Haberi Görüntüle REKLAM Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Durov'u gözaltı süresini bugün 48 saat uzatma kararı aldı. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da hakkında suç duyurusunda bulunularak tekrar gözaltına alınmasına karar verilebilir.

Rusya, Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota verdi. Telegram da kurucusu Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirdi. Telegram'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir." ifadelerine yer verildi. Pavel Durov kimdir? Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.