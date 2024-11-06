Sabancı Holding'den 9 ayda 868 milyar TL gelir

Sabancı Holding, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Sabancı Holding’in kombine gelirleri ilk 9 ayda 868,3 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, Holding’in kombine FAVÖK’ü ise 101,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı segmentte çeyrek bazda FAVÖK marjında artış kaydedildi. Yılın ilk 9 ayında düşük borçluluk oranını koruyan Holding, banka dışı gelirlerinin yüzde 12,6’lık bölümünü banka dışı yatırımlara ayırdı.

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“CAPEX/GELİR ORANIMIZI 2029’A KADAR YAKLAŞIK İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ”

Bu dönemde Topluluk şirketleri tarafından atılan tüm adımların, stratejik bir planın parçaları olduğunu ifade eden Cenk Alper, “Bu planımızı geçtiğimiz dönemde Londra’da yabancı yatırımcılarla da paylaştık. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100’ün üzerinde temsilcinin katıldığı konferansta, 2024-2029 arasını kapsayan 5 yıllık yol haritamızı açıkladık. Bu konferansımızın temasını ‘Sürdürülebilir, Dijital ve Ölçeklenebilir’ olarak belirleyerek aslında yatırımcılara da gelecek dönemdeki üçlü büyüme formülümüzün ipuçlarını verdik. Bu formül ışığında, hali hazırda portföyümüzde önemli yer tutan banka ve finansal hizmetler işlerimize ek olarak, önümüzdeki 5 yıllık dönemde, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojiler alanında yapacağımız yatırımlarla daha dengeli bir portföy yapısına sahip olacağız. Bu süreçte Topluluk şirketlerimiz, bir yandan ana işlerini koruyup büyütürken bir yandan da yeni büyüme platformlarında, dünyanın en iyi uygulamalarının izinde olacak” dedi.

Bu plan doğrultusunda, bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerini de 2029’a kadar yüzde 100’lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istediklerini söyleyen Cenk Alper, şöyle devam etti: “Diğer yandan 2024 yılında yüzde 19 seviyesinde olan yabancı para gelir oranımızı yüzde 30'un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken, Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu doğrultuda banka dışı yatırım harcamalarımızın (CAPEX) gelirlerimize oranını yüzde 11 seviyesinden yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu artış, yatırım hızımızı artırma konusundaki kararlılığımızın çok net bir göstergesi.”

“SABANCI TOPLULUĞU’NUN YURT DIŞINDAKİ EN BÜYÜK SATIN ALMASINI YAPTIK” Cenk Alper, Sabancı Topluluğu’nun son dönem gerçekleşmeleri hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu: REKLAM “Dünyanın 4 farklı kıtasındaki 8 ülkede üretim gerçekleştiren Malzeme Teknolojileri Grubumuz bünyesindeki Çimsa, İrlanda merkezli Mannok Holdings’i bünyesine katarak, Sabancı Topluluğu’nun bugüne kadarki en büyük yurt dışı satın almasına imza attı. Bu satın alma, İspanya ve ABD’den sonra, Birleşik Krallık’ta da Çimsa’ya yeni kapılar açacak. ‘Mobilitenin elektrifikasyonu’ vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Temsa, Türkiye’deki elektrikli ticari araç pazarında son 3 yılda elde ettiği yüzde 67’lik pazar payıyla bu alanın tartışmasız lideri oldu.”

“TÜRKİYE VE ABD’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ VARLIĞIMIZI ARTIRIYORUZ” “Enerji üretiminde hem Türkiye’de hem de ABD’de yenilenebilir enerji yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye’de Enerjisa Üretim’in bugün itibarıyla 3.813 MW seviyesinde olan kurulu gücünü 2026’da 5.000 MW’ın üzerine taşırken, yenilenebilir enerjinin bugün yüzde 46 olan payını ise yüzde 60 seviyesine yükselteceğiz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı sürdürürken, bir yandan bu projeler için finansman yaratmaya devam ediyoruz. Enerjisa Üretim şirketimiz, toplam kurulu gücü 1.000 MW olacak YEKA-2 projelerimizin 750 MW'lık kısmının finansmanı için yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi anlaşmasını bu dönemde imzalarken, Sabancı Renewables da ABD’de inşaatı devam eden Oriana Solar projesi için Tax Equity Investor’dan (vergi avantajlı sermaye yatırımcısı) 137 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, ABD’deki ikinci enerji üretim projemizin tüm finansman işlemleri de tamamlanmış oldu. Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda, ABD’de daha önce duyurduğumuz 1.000 MW’lık kurulu güç hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.”

REKLAM “Yenilenebilir enerjide ayak izimizi güçlendirirken, iklim teknolojilerinde oyun kurucu olma vizyonumuzu ABD’deki yıkıcı inovasyon çalışmalarıyla pekiştiriyoruz. Geçtiğimiz dönemde füzyon, derin jeotermal ve hidrojen gibi farklı alanlarda çalışan girişimlere yatırım yaparak küresel enerji sorununa kalıcı ve temiz çözümler sağlama konusunda kararlılığımızı ortaya koymuştuk. Son olarak füzyon alanının dünyadaki heyecan verici girişimlerinden olan Tokamak Energy'ye gerçekleştirdiğimiz yatırımla, Sabancı Climate Ventures üzerinden gerçekleştirdiğimiz fon ve şirket yatırımı sayısını 13’e yükselttik. Bu girişimler, yakın ve orta gelecekte ticarileştirecekleri ürünleriyle, Sabancı’nın gelecek vizyonunun önemli birer parçası olacak.”

“Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz organizasyon değişiklikleri ve yatırımlarla, dijital teknolojiler alanındaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu kararlı duruşumuzda son adımımızı da Bulutistan satın almamızla gerçekleştirdik. Yerel bulut hizmeti sağlayıcısı olarak Türkiye ve dünyaya hizmet sunan Bulutistan’da gerçekleştirdiğimiz ilave yüzde 65’lik satın almayla şirket sermayesindeki payımızı yüzde 75,5’e yükselttik. Banka dışı alanlarda odaklı büyümemize devam ederken, Akbank da 2024’ün ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini

1 trilyon 292 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 591 milyar TL seviyesine çıkardı.” TEKNOLOJİ VE ETKİ MERKEZLERİ YAYILIYOR Sabancı’nın tüm attığı adımlarda, sürdürülebilirliğin çevresel unsurlarını birincil yatırım kriteri olarak ele aldığının altını çizen Cenk Alper, “Diğer yandan sosyal kalkınmada da Türkiye’de öncü ve örnek olma misyonumuzu gururla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini attık. ‘Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek’ için başlattığımız Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, ilk Teknoloji ve Etki Merkezlerimizi İzmir ve Eskişehir’de açtık. 2024 sonuna kadar toplam 8 merkezi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.