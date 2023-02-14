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Sabahat Akkiraz ablasını depremde kaybetti

Sabahat Akkiraz, depremde ablasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Akkiraz, üzüntüsü “Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla” şeklinde dile getirdi

Giriş: 14.02.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Sabahat Akkiraz ablasını depremde kaybetti
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Depremin meydana gelişinin 9’uncu gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan her vatandaşımız herkese umut aşılıyor.

Sabahat Akkiraz
Sabahat Akkiraz

Ne yazık ki can kaybı sayısı da anbean artıyor.
Binlerce kişi ailesini ve yakınlarını kaybetti.
Türk halk müziği sanatçısı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz depremde ablası Nurhayat Hanım’ı kaybetti. Akkiraz, üzüntüsünü “Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun” cümleleriyle dile getirdi.

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