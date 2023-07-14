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        Sabah tarlada tartıştığı kişileri akşam kamyonetiyle ezdi: 1 ölü, 4 yaralı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 25 yaşındaki İsmail K., sabah saatlerinde tarlada tartıştığı kişileri akşam saatlerinde kamyonetiyle ezdi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 00:32
        Tartıştığı kişileri kamyonetiyle ezdi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde Evliyalı köyünde meydana geldi.

        Sabah saatlerinde tarlada balya yapan K.D. (51) ile İsmail K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası K.D. ve beraberindeki Ali Aktaş (74), Y.C.D. (21), G.D. (23) ve İ.K. (25), aynı köydeki başka bir tarlada çalışmaya gitmek üzere tartışmanın yaşandığı bölgeden ayrıldı.

        İsmail K., iddiaya göre, akşam saatlerinde grubun çalıştığı tarlaya giderek önce tehditler savurdu, sonra ise olay yerine geldiği 19 AAE 518 plakalı kamyonetine binerek aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Olayda; Ali Aktaş, K.D., Y.C.D., G.D. ve İ.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan İ.K. ve Y.C.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ali Aktaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, İsmail K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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