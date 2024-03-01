Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekattır, kazası kılınır mı? Sabah namazı kılınışı kadın erkek

Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekattır, kazası kılınır mı? Sabah namazı kılınışı kadın erkek

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Sabah namazı, İslam'da günün ilk ibadeti olarak, fecir vakti ile güneşin doğuşu arasında kılınır. Bu namaz, iki rekât sünnet ve iki rekât farz olmak üzere toplam dört rekât üzerinden eda edilir. Sabah namazının vakti, alacakaranlığın sona erdiği fecir sadık anından, güneşin yüzünü gösterdiği ana kadar devam eder, bu da namazın güneş doğmadan önce kılınması gerektiğini belirtir. Namazın kılınışında, Fatiha Suresi'nin ardından okunan surelerle, günün ilk saatlerinde Allah'a dua ve niyazda bulunulur. Sabah namazı, müminler için günün en bereketli zamanında Allah'a yönelmenin ve O'nun lütfundan nasibini almaya çalışmanın bir yoludur.

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Sabah Namazı Kaç Rekat?

Müslümanlar için farz olan namaz, en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar sabah namazı hakkında detaylı araştırma yapar. 'Sabah namazı kaç rekat?' sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir.

Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

'Sabah namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Sabah namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve sabah namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler içeriğimizdeki bilgilerden ulaşabilir.

Sabah Namazı Kılınışı

Sabah namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. Sabah namazı kılınışı şu şekildedir;

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Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti Kılınışı

1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

Üç kere "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

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"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Burada:

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Sabah Namazı 2 Rekat Farzı Nasıl Kılınışı

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1. Rekat

Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

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"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Burada:

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Sabah Namazı Tesbihatı

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Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Hz. Muhammed'in namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Ala Rasulina salavat"

İslam'da Namaz Kılmanın Hükmü

Her Müslümana farz olan günde beş vakit namazın hükümlerine geçmeden önce namazın Allah ile kulunun buluşmasına bir vasıta olduğunu hatırlatmak gerekir. "...Namaz da Allah'ı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Nitekim ayette "Beni hatırlamak/anmak için namaz kıl" (( Taha 20/14 ) buyurulmaktadır..."( Kaynak: Diyanet ) İslam'da namaz kılmanın hükmünü de şu başlıklar altında izah etmek mümkündür:

Namaz kılan kimsenin Allah düşüncesi artar ve kalbi Allah'a bağlanmak suretiyle kendisini her türlü fenalıktan bu şekilde alıkoyar.

Namaz miraçtır, yani Müslümanın Allah'a ulaşması ve kavuşmasına namaz vesiledir.

Namaz şeklen birtakım eylemler ve ritüeller içerse de asla şekilden ibaret değildir. Namaz gerçek manası ile kulun Allah ile münacatı onunla konuşmasıdır.

Namaz gerçek anlamda kulun Yüce Yaradan'ı ile buluşması, onunla aracısız ve teklifsiz buluşmasıdır. İşte bu nedenle namaz son derece kıymetli ve kula Allah'u Teala'nın bir lütfudur.

Namazı terk etmek, namaz kılmamak büyük günahtır. Hz. Peygamber 'in birçok hadisinde de belirttiği gibi kulun ilk hesaba çekileceği konu namaz olacaktır.

Pek tabii ki tıpkı diğer ibadetler gibi namaz da içten gelerek, huşu içinde ve gönülden kılınmalıdır. Bu şekilde eda edildiğinde tam manasıyla amaç hasıl olmuş olur. Ancak bu uhrevi seviyenin ileri sürülerek namazın terk edilmemesi için kalp huzuru namazın tamamında şart olarak koşulmamıştır, başta ihlas ve huşu içerisinde yapılan niyet yeterli görülmüştür.