Saba Tümer kimdir? Sorusu İbo Show'a konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Güzel kahkahalarıyla bilinen sunucu ve gazeteci izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Saba Tümer kimdir? Saba Tümer evli mi? Saba Tümer kaç yaşında ve nerelidir? İşte Saba Tümer hakkında...
SABA TÜMER KİMDİR?
5 Aralık 1970 yılında İzmir Alsancak'ta dünyaya gelmiştir. Saba Tümer, İlkokulu Alsancak'taki Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Ardından Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Okulu bitirdikten sonra bir dönem diksiyon dersleri alan Saba Tümer, bir süre Ege TV'de çalıştıktan sonra NTV'ye geçiş yapmış ve burada geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 1997 yılında girdiği NTV'de yaklaşık beş yıl boyunca haber sunuculuğu yaptı. Ayrıca bu dönemde "Nstyle" dergisinde yazarlıkta yapmıştır.
Saba Tümer’in NTV’den sonraki durağı Reha Muhtar’ın yönetimindeki Show TV oldu. Show TV'de dış haber sorumlusu olarak çalıştı, bu görevi SKYTURK’te Serdar Akinan ile beraber sunduğu "Ne Var Ne Yok" adlı program izledi.
SKYTURK’ten sonra tekrar Show TV'ye dönerek, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sundu; bir yandan da Okan Bayülgen ile "Haber Makinası" adlı programda yer alıyordu. Aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de "Lütfen bu konuya girmeyelim" isimli kadın programını sundu.
Sonraki dönemde yine Show TV'de Cem Özer ile birlikte "Haberiniz Var Mı?" adlı programı sundu. Bu programın kısa sürede bitmesinin ardından bir yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Saba Tümer, 31 Mart 2008 tarihinde, Habertürk kanalında, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sunmaya başladı.
Oya Germen ile birlikte “Yok Daha Neler” isimli programın sunuculuğunu yaptı. Daha sonra CNN Türk'e geçti ve “Saba Tümer İle Bu Gece” adlı programını yaptı. CNN Türk'de bir yıl çalıştıktan sonra Show TV'ye geçti ve “Saba Tümer” gece programını yapmaya başladı.
Saba Tümer son olarak, Tv8 ekranlarında "Saba ile Oyuna Geldik" adlı programın sunuculuğunu üstlendi.
Bilinen kaynaklara göre hiç evlenmemiş olan Saba Tümer'in çocuğu da bulunmamaktadır.
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