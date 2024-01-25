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        Haberler Ekonomi Borsa S&P 500'de tüm zamanların rekoru - Borsa Haberleri

        S&P 500'de tüm zamanların rekoru

        New York borsası günü karışık seyirle tamamlarken, Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,26 azalışla 37.806,39 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise, tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü. Yaklaşık yüzde 11 artan Netflix'in hisseleri, Nasdaq ile S&P 500 endekslerinin yükselişine katkıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 08:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:39
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        S&P 500'de tüm zamanların rekoru
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        New York borsası günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,26 azalışla 37.806,39 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 4.868,55 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü. Nasdaq endeksi de yüzde 0,36 kazançla 15.481,92 puana ulaştı.

        Teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

        NETFLIX ETKİSİ

        Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisseleri, yaklaşık yüzde 11 artışla Nasdaq ile S&P 500 endekslerinin yükselişine katkıda bulundu.

        Microsoft'un hisseleri de gün içinde yüzde 1'in üzerinde artarak 405,63 dolara kadar yükselirken, şirketin piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı.

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        Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri de yaklaşık yüzde 1,5 artarken, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine yükseldi.

        Çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,5 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yaklaşık yüzde 6 artışla şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı.

        ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon "Explorer" model aracını bir donanım sorunu nedeniyle geri çağıracağı bildirilen Ford hisseleri ise yüzde 3 değer kaybetti.

        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mortgage (konut kredisi) başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 arttı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,75'ten yüzde 6,78'e yükseldi.

        Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık 2,4 puan artarak 50,3 ile 15 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI ise 52,9 ile 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de 1,4 puan artarak 52,3 olurken, 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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