Rüzgar Erkoçlar imajını yeniledi

Tuğba Erkoçlar, Rüzgar Erkoçlar ile birlikte verdiği bu pozu Instagram hesabından, "Çok severim ki..." notuyla yayınladı. Sakal bıraktığı ve saçlarını kısalttığı görülen Erkoçlar'ın yeni tarzı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.