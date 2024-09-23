Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah kertenkele öldürmek anlamı nedir?

Rüyada Kertenkele Görmek Ne Demektir?

Rüyalar, insanoğlunun varoluşundan bu yana gizemini sürdürmektedir. Rüya konusunda insanlar hem fikir olamamış; farklı tanımlamaları öne koymuşlardır. Bilimsek dayanakların haricinde rüyaların gelecekten mesajlar taşıdığı düşünülmektedir. Başımıza gelebilecek olayların bir nevi habercisi olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Bu konuda farklı görüşler olsa da rüyaların ne gibi anlamlar taşıdığı merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bunun için genellikle rüya tabirlerine başvurulur.

Rüyada kertenkele görmek, kişinin yaşayabileceği bir sağlık sorununun habercisidir. Bir diğer yorumlamaya göre, kişinin etrafında sinsi planlar yapan kötü niyetli kişiler bulunmaktadır. Bu sebeple çok dikkatli hareket etmesi gerekir.

Ayrıca bu rüya, arayı bozmak isteyen kötü niyetli bir adamın da habercisidir. Rüyayı gören kişi bu kişiyle tanışacaktır. Kişinin çevresinde art niyetli bir arkadaşının olduğunun da göstergesidir. Rüyada kertenkele görmek bazı rüya tabircilerine göre, rüya sahibinin birtakım sorunlar yaşayacağına delalet eder.