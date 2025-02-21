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        Haberler Bilgi Yaşam Rüyada cünüp olmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken rüyada cünüp olmak orucu bozar mı?

        Rüyada cünüp olmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken rüyada cünüp olmak orucu bozar mı?

        Ramazan ayı ve diğer mübarek günlerde tutulan oruç, birçok kişi için manevi bir arınma ve ibadet yoludur. Ancak oruçluyken karşılaşılan bazı durumlar, akıllarda soru işaretleri oluşturabilir. Bunlardan biri de rüyada cünüp olmanın orucu bozup bozmadığıdır. Özellikle sahurdan sonra uykuya dalan kişiler, bu konuda tereddüt yaşayabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimlerinin görüşleri bu konuda ne diyor? İşte merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 19:47 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:47
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        Rüyada cünüp olmak orucu bozar mı?
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        Oruç ibadetini yerine getirirken bazı durumların orucu bozup bozmadığı konusunda sıkça araştırmalar yapılıyor. Özellikle rüyada cünüp olma durumu, birçok kişinin aklında soru işaretleri oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konudaki açıklamaları nelerdir? Fıkıh kaynaklarında bu durum nasıl ele alınıyor? İşte son dönemde merak edilen ve araştırılan konunun detayları sizler için hazırladığımız yazımızda.

        CÜNÜP OLMAK ORUCU BOZAR MI?

        Oruç, yalnızca yeme-içme gibi fiziksel eylemlerle değil, ruhsal ve bedensel temizlikle de ilişkilendirilen bir ibadettir. Bu nedenle, birçok kişi "Cünüp olmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını merak eder. Cünüplük, boşalma ile veya cinsel ilişki sonrası gusül abdesti gerektiren bir durumdur. Ancak oruç sırasında cünüp olmak, yani gece sahurdan önce veya gün içinde herhangi bir sebeple cünüp hale gelmek, orucun geçerliliğini doğrudan etkilemez. Özellikle rüyada boşalma gibi istem dışı durumlar tamamen doğaldır ve orucu bozmaz. Ancak bu durumda kişinin, vakit kaybetmeden gusül abdesti alması tavsiye edilir. Yani oruca devam edilebilir, fakat manevi ve fiziksel temizlik açısından gusül almak önemlidir.

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        DİYANETE GÖRE CÜNÜP OLMAK ORUÇ BOZAR MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, cünüp olmak orucu bozan bir durum değildir. Özellikle sahurdan önce cünüp olan veya imsak vaktine kadar gusül almaya fırsat bulamayan bir kişi, yine de orucunu tutabilir. Ancak gün içinde, bilerek cinsel ilişkiye girmek veya bilinçli olarak boşalma yaşamak orucu bozar ve kazasını gerektirir. Öte yandan, rüyada cünüp olmak gibi kişinin kontrolü dışında gerçekleşen durumlar orucu geçersiz kılmaz. Diyanet, bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin, ibadetlerini sürdürebilmesi için gusül abdesti almalarını önerse de, gusülsüz halde oruca devam etmek orucu geçersiz kılmaz.

        RÜYADA CÜNÜP OLMAK

        Ramazan ayında veya oruçluyken rüyada boşalma yaşamak sıkça karşılaşılan ve tamamen doğal bir durumdur. Çünkü rüya sırasında gerçekleşen fizyolojik tepkiler kişinin kontrolü dışında gelişir ve dinen bu tür durumlar orucu bozmaz. Ancak cünüp olarak uzun süre beklemek yerine, en kısa sürede gusül almak hem bedensel temizlik hem de ibadetlerin eksiksiz yerine getirilebilmesi açısından önemlidir. Sahurdan önce cünüp hale gelen bir kişi, imsak vakti girmeden önce gusül alamazsa bile orucuna niyetlenebilir ve gün içinde uygun bir zamanda gusül alarak ibadetlerine devam edebilir. Oruç tutarken manevi arınma kadar fiziksel temizliğe de dikkat edilmesi gerektiğinden, rüyada cünüp olma gibi durumlarda gusül abdesti almak önerilir. Ancak, gusül almadan oruca devam etmek orucu geçersiz kılmaz.

        İFTARDAN SONRA CÜNÜP OLMAK

        İftar, oruç tutan bir kişi için gün boyu süren ibadetin tamamlanması anlamına gelir. Oruç, akşam ezanı ile birlikte sona erdiği için, iftardan sonra gerçekleşen cünüplük halleri oruç açısından herhangi bir sorun teşkil etmez. Yani iftardan sonra cünüp olmak, kişinin bir sonraki günkü orucunu etkilemez. Ancak, manevi temizlik ve ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi açısından, özellikle yatsı ve teravih namazlarını kılacak kişiler için gusül abdesti almak önemlidir. Çünkü cünüp halde namaz kılmak veya Kur'an okumak dinen uygun görülmez.

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