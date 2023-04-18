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Rüyada büyük ve pahalı bir bilgisayar sahibi olduğunuzu görmek ise dirayet ve zekâya işaret eder. Rüyada bilgisayar oyunu oynamak bazen de gerçeklerden kaçmaya, gerçeği kabul etmemeye, görmezden gelmeye delalettir. Rüyadaki oyunlar genellikle hayata yabancılaşma, gerçekliğin kaybı, farklı bir gerçekliğe kaçma arzusu ve kontrol kaybını da gösterir.

Rüyada Arkadaşlarla Bilgisayar Oyunu Oynamak Anlamı Nedir?

Rüyada siyah bilgisayar görmek, egemenlik ve güce rüyada beyaz bilgisayar görmek prestijli bir konuma, kırmızı bilgisayar görmek ise zenginlik elde etmeye işaret eder. Rüyada bilgisayar taşımak, iyi bir organizasyon ve yönetime, bir kimsenin rüyada çok ağır bir bilgisayar taşıdığını görmesi ise, omuzlarına binen büyük yük ve sorumluluklara işaret eder. Rüyada arkadaşlarla bilgisayar oyunu oynamak anlamı nedir? Oyun oynadığını görmek mutluluğu, sevgiyi ve hoş vakit geçirmeyi sembolize eder. Rüyada bilgisayarda oyun oynamak, güzel vakit geçirmeye ve arkadaşları ile arasında ki dostluğa işaret eder.

Evli veya hamile bir kadının kocasının kendisiyle oyun oynadığını görmek, aralarındaki bağlılığa ve sevgiye işaret eder. Rüyada bilgisayar, sırlara ve mahremiyete delalet eder. Rüyada kişi bilgisayarında çalıştığını görmesi, bu sırların başkaları tarafından duyulma ihtimalini gösterir ve uyarıdır. Rüyada bilgisayarın şifresini unuttuğunu görmek ise yaşanan olayları geride bırakmanın zamanının geldiğini gösterir.

Rüyada Babayla Bilgisayar Oyunu Oynamak

Rüyada babayla oyun oynamak, önceden planlanan dileklerin ve hedeflerin yerine getirildiğini gösteren iyi göstergelerden biridir. Aynı zamanda rüya sahibi ile babası arasında iyi bir ilişkiye, karşılıklı sevgiye ve belki de birlikte ticaret yapmaya işaret eder. Rüyada bilgisayarda oyun oynadığını gören kimse, risk alan ve macerayı seven biri olduğuna işaret eder. Rüyada babayla bilgisayar oyunu oynamak kişinin babasıyla vakit geçirmeyi sevdiğini ya da babasıyla vakit geçirmeyi özlediğini gösterir. Rüyada havada uçan oyuncaklara bindiğini gören kimse bir seyahate çıkar veya hayallerin gerçekleşmesinin bir işaretidir. Rüyada bilgisayar oyununda araba görmek, bir yerden başka bir yere taşınmaya veya rüya sahibinin kafasında ki karışıklıklara işarettir.

Rüyada Arkadaşlarla Bilgisayar Oyunu Oynamak

Rüyada arkadaşlarla bilgisayar oyunu oynadığını görmek, maddiyatçı ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden kişiler olduğunu gösterir. Rüya sahibinin hayatından kendisine zarar veren ya da yararı olmayan kişilerin çıkacağına işaret edebilir. Rüyada başkasının oynadığı bir bilgisayar oyunu görmek, hak ettiği kazanımları başkasına kaptırmak, özgüven kaybına yol açan olaylar yaşamaya yorulur. Rüyada bilgisayarda kumar oynamak, gerçek hayatta kazancın düşeceğine, Rüyada arkadaşlarla bilgisayar oyunu oynamak rüyada kart oynamak gerçekte, yenik düşmeye, aldatılmaya dürüst olmayan bir oyun oynamak ciddi bir tartışmanın habercisidir. Rüyada satranç oynamak, daha güçlü bir düşman veya rakiple bir mücadelenin habercisi olabilir. Aynı zamanda dama veya satranç oynamak, bir rakibiniz olduğu anlamına gelir. Bu durumda rüyada oyun kazanmak iyidir, kaybetmek kötüdür. Tek başına satranç veya dama oynamak, gelecek için planlar yaptığınızı ve hamlelerinizin sağlam olacağını gösterir. Rüyada arkadaşlarla maç oynamak engellerin ve endişelerin sizi beklediğini gösterir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk